В Одеській області знесли останній пам’ятник Володимиру Леніну. Монумент знаходився у селі Старі Трояни Ізмаїльського району.

За інформацією Радіо Свобода, після виходу їхнього сюжету про пам’ятники Леніну на Одещині активісти руху Декомунізація. Україна звернулися до обласної державної адміністрації із вимогою прибрати монумент. “Вождя” планували офіційно демонтувати до кінця січня.

Але, як повідомив на сторінці у Facebook активіст Сергій Стерненко, невідомі його знесли вночі.

— А поки ми спали, якісь невідомі добродії знесли останній в Україні (за винятком окупованих територій та музеїв/заводів) пам’ятник червоному окупанту Леніну. Він ховався від пильного ока декомунізаторів аж у селі Старі Трояни Ізмаїльського району на Одещині. Але ніщо не зупинить декомунізацію, час якої настав, – написав Стерненко.

Також він додав, що у селі Холмське Арцизького району Одеської області було виявлено погруддя комуністичного ідеолога Карла Маркса. Його поки не демонтували, але пошкодили.

— З’ясувалось, що місцеві мешканці після набрання сили закону про декомунізацію почали називати Маркса болгарським поетом Христом Ботєвим. І від такої нечуваної брехні у нього відпав ніс, – додав активіст.

В Україні діє закон Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки.

Цей закон забороняє виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного режиму. Порушення закону карається обмеженням волі терміном до п’яти років або позбавленням волі на такий же строк.

Джерело: Сергій Стерненко, Радіо Свобода