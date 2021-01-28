Подписание Харьковских соглашений: Януковичу объявили новое подозрение в госизмене

Экс-президенту Украины Виктору Януковичу сообщили о новом подозрение в государственной измене из-за подписания Харьковских соглашений в пользу РФ.

Экс-гаранту инкриминируют ч.1 ст. 111 УК Украины.

Януковича подозревают в том, что он по предварительному сговору с российскими чиновниками, нарушил требования Конституции Украины и закона Украины О международных договорах. Экс-президент предоставил РФ и ее представителю — президенту Дмитрию Медведеву — помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Со своей стороны, это навредило суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.

Подозреваемый 21 апреля 2010 года в городе Харькове искусственно создал предпосылки для увеличения численности войск РФ и условия их пребывания на суверенной территории Украины. Янукович подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией под предлогом получения скидки на газ.

— Этим документом был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации, — подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Так называемые Харьковские соглашения позволили увеличить личный состав войск и военной техники ВС РФ на территории Украины.

Янукович осужден к 13 годам тюрьмы

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал беглого от правосудия экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве агрессивной войне против Украины.

В то же время суд признал Януковича невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Он заочно приговорен к 13 годам лишения свободы. Суду потребовалось почти восемь часов, чтобы огласить приговор Януковичу.