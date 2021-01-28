Підписання Харківських угод: Януковичу повідомили про нову підозру у держзраді

Екс-президенту України Віктору Януковичу повідомили про нову підозру у державній зраді через підписання Харківських угод на користь РФ.

Екс-гаранту інкримінують ч.1 ст. 111 КК України.

Януковича підозрюють у том, що він за попередньою змовою з російськими чиновниками, порушив вимоги Конституції України та закону України Про міжнародні договори. Екс-президент надав РФ та її представнику – президенту Дмитру Медведєву – допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Зі свого боку, це нашкодило суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України.

Підозрюваний 21 квітня 2010 року у місті Харкові штучно створив передумови для збільшення чисельності військ РФ та умови їх перебування на суверенній території України. Янукович підписав від імені України угоду між Україною та Російською Федерацією під приводом отримання знижки на природний газ.

– Цим документом було продовжено на 25 років строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації, – підкреслили в Офісі президента.

Так звані Харківські угоди дозволили збільшити особовий склад військ та військової техніки ЗС РФ на території України.