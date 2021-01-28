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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Зеленский учредил премии для участников ВНО и победителей олимпиад

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №27/2021, которым учредил премии для лучших участников ВНО, победителей всеукраинских и международных олимпиад.

день студента

Также документом предусматривается введение грантов на обучение за рубежом.

— Это наши лучшие ученики. И мы будем мотивировать их стараться и в дальнейшем, — уточнил Владимир Зеленский.

В течение двух месяцев Кабмин должен разработать и утвердить порядок назначения этих выплаты.

Кроме того, правительству необходимо предусмотреть в бюджете деньги для вознаграждений.

Премии за ВНО

Комитет по вопросам образования и науки рекомендовал Раде принять законопроект, который будет гарантировать вознаграждения выпускникам, которые лучше всех сдали ВНО.

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Он предлагал ввести премии в размере 100 тыс. грн.

Подробнее о премиях в сфере образования в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

Фото: Unsplash

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