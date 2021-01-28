PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Зеленський заснував премії для учасників ЗНО та переможців олімпіад

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №27/2021, яким заснував премії для найкращих учасників ЗНО, переможців всеукраїнських та міжнародних олімпіад.

день студента

Також документом передбачається запровадження грантів на навчання за кордоном.

– Це наші найкращі учні. І ми будемо мотивувати їх прагнути успіхів й надалі, – уточнив Володимир Зеленський.

Протягом двох місяців Кабмін має розробити і затвердити порядок призначення цих виплати.

Крім того, уряду необхідно передбачити у бюджеті гроші для винагород.

Премії за ЗНО

Комітет з питань освіти та науки рекомендував Раді ухвалити законопроект, який гарантуватиме винагороди випускникам, які найкраще склали ЗНО.

Читайте
Як навчатимуться студенти після закінчення локдауну - заява МОН

Він пропонував запровадити премії у розмірі 100 тис. грн.

Детальніше про премії у сфері освіти в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента

Фото: Unsplash

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка