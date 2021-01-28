Президент України Володимир Зеленський підписав указ №27/2021, яким заснував премії для найкращих учасників ЗНО, переможців всеукраїнських та міжнародних олімпіад.

Також документом передбачається запровадження грантів на навчання за кордоном.

– Це наші найкращі учні. І ми будемо мотивувати їх прагнути успіхів й надалі, – уточнив Володимир Зеленський.

Протягом двох місяців Кабмін має розробити і затвердити порядок призначення цих виплати.

Крім того, уряду необхідно передбачити у бюджеті гроші для винагород.

Премії за ЗНО

Комітет з питань освіти та науки рекомендував Раді ухвалити законопроект, який гарантуватиме винагороди випускникам, які найкраще склали ЗНО.

Він пропонував запровадити премії у розмірі 100 тис. грн.

Детальніше про премії у сфері освіти в Україні читайте на Фактах ICTV.