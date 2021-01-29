Ежегодно 29 января в Украине чтят память героев битвы под Крутами. Этот день является одним из самых трагических и одновременно самых известных в истории страны.

Об истории возникновения Дня памяти героев Крут, традициях и главных фактах — читайте в материале.

Бой под Крутами — история и главные факты

В январе 1918 года Украинская Центральная Рада издала ІV Универсал, в котором провозгласила Украинскую Народную Республику независимой от России.

Большевиков такое решение изрядно разозлило и они начали наступление на украинские территории, часть из которых уже была захвачена. Но главной мишенью оставался Киев.

С декабря 1917 года отряд Первой Киевской юношеской школы им. Б. Хмельницкого оборонял Бахмач, поскольку станция была важным железнодорожным узлом на границе.

27 января к ним поступило подкрепление из Киева — первая сотня студенческого куреня, в состав которого вошли студенты Украинского народного университета, Киевского университета Святого Владимира (сейчас им. Шевченко) и гимназисты старших классов.

28 января в городе Бахмач две большевистские армии объединились в четырехтысячное войско и начали наступление.

На следующий день противостоять им отправился отряд украинских защитников. Юноши под командованием Аверкия Гончаренко фактически шли на верную смерть, ведь большинство из них не имели военной подготовки. Вооружены они были лишь 16 пулеметами и пушкой. В то же время у большевиков были бронепоезд и артиллерия.

Исторический бой начался 29 января 1918 года между Нежином и Бахмачем на Черниговщине. Украинские войска заняли оборону возле станции Круты. Около 300 бойцов Студенческого куреня, 250 Первой украинской военной школы отражали атаку армии большевиков.

Бой длился пять часов, но под давлением врага украинские бойцы были вынуждены отступать, подрывая железнодорожные пути и мосты.

К сожалению, часть студенческой сотни во время отступления попала в окружение и вышла на станцию ​​Круты, которую тогда уже заняли красноармейцы. Всех 27 пленных студентов и гимназистов расстреляли.

В целом, по оценкам историков, под Крутами погибли от 70 до 100 украинских защитников. Подвиг студентов и гимназистов во время боя позволил сдержать наступление большевистских войск на четыре дня.

Традиции

Большевики не разрешали похоронить тела погибших во время расстрела под Крутами. Но в марте 1918 года, когда Киев освободили от красных, состоялись торжественные похороны погиших на Аскольдовой могиле.

Начиная с 2003 года, 29 января украинцы приходят к памятному кресту Героям Крут в Киеве, зажигают здесь лампадки и кладут цветы. Также в этот день организовывают реконструкции боя под Крутами.

В 2006 году на станции Круты открыли Мемориал памяти героев Крут. В 1998 году Нацбанк к 80-летию событий выпустил юбилейную монету номиналом в две гривны, а в 2019-м о героях сняли фильм Круты 1918.

Сегодня героев Крут называют киборгами. Их сравнивают с защитниками Донецкого аэропорта, которые отдали свою жизнь во время войны на Донбассе.

Больше фактов о бое под Крутами можно прочитать в нашем материале.