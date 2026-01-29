Щороку 29 січня в Україні вшановують подвиг героїв битви під Крутами. 108 років тому відважна українська молодь з честю та самопожертвою стала на захист незалежності своєї країни від наступу більшовиків, які переважали у кількості та озброєнні.

У січні 1918 року курсанти юнацької школи, студенти, гімназисти, а також добровольці ціною власного життя змогли на кілька днів зупинити просування військ Михайла Муравйова.

Факти ICTV розповідають головні факти битви під Крутами та історію виникнення Дня пам’яті героїв Крут.

Бій під Крутами – історія і головні факти

Впродовж 1917–1921 років на території України відбувалася низка подій, пов’язаних із національно-визвольною боротьбою. Український народ та його політична еліта бажали власної державності. Приводом до початку Української революції (1917–1921 років) стала Лютнева революція у Петрограді, що ліквідувала царизм у Російській імперії.

7 листопада (25 жовтня) 1917 року у Петрограді почалася Жовтнева революція – більшовики на чолі з Володимиром Леніним захопили владу. Так почалося становлення комуністичного тоталітарного режиму, а також боротьба за контроль над Україною. Радянська влада оголосила Українську Центральну Раду (створену 17 березня 1917 року), яка мала високий авторитет серед українців, своєю суперницею.

17 грудня 1918 року Рада народних комісарів (більшовиків) висунула українській владі ультиматум: дозволити переміщення більшовицьких військ із фронту на Дон і відмовитися від утворення Українського фронту. Українці відхилили вимоги. Тож Раднарком постановив, що Центральна Рада перебуває “у стані відкритої війни проти радянської влади в Росії і в Україні”.

7 січня 1918 року більшовики пішли у наступ на Україну. У середині січня 1918 року Червона армія контролювала майже все її лівобережжя та просувалася до Києва. 22 січня Українська Центральна Рада IV Універсалом проголосила незалежність Української Народної Республіки. Це ще більше не сподобалося більшовикам.

Після захоплення Полтави вздовж залізниці на захід просувалася 1 Революційна армія, а з Гомеля (Білорусі) до міста Бахмач, що на Чернігівщині, — 2 армія. Саме у місці перетину залізничних колій обидві армії планували об’єднатися.

Залізничну станцію Бахмач тривалий час обороняли бійці відділу 1 Української військової юнацької школи сотника Аверкія Гончаренка. Більшовики їх оточили, тож воїни змушені були відступити до станції Крути, де почали укріплюватися.

28 січня у Бахмачі об’єдналися дві радянські армії під командуванням Михайла Муравйова та почали просуватися до Києва.

– Товариші, я знаю, що багато хто з вас втомився, проте небагато вам працювати. Наше завдання – взяти Київ, і тоді ви зможете повернутися додому. Багато вам довелося страждати, але вони кров’ю відповідатимуть за ваші страждання. Ми їм покажемо, дайте тільки добратися до Києва. Якщо буде потрібно, нічого не пошкодую: каменя на камені не залишу в Києві. Мешканців не жаліти, вони нас не жаліли, терпіли хазяйнування гайдамаків. Ми їх усіх перестріляємо та переріжемо. Ми їм покажемо, нема чого боятися кровопускання. Хто не з нами – той проти нас, – говорив Муравйов.

Проте вже 29 січня червоноармійці зупинилися на станції Крути. На противагу численному й сильнішому ворогу виступили учні Київської юнацької військової школи імені Богдана Хмельницького та Помічного студентського куреня Січових стрільців (18–20-річні юнаки з Університету святого Володимира, Українського народного університету, Київської гімназії Кирила та Мефодія).

Юнаки були непідготовленими та мали погане озброєння. До хлопців приєдналися близько 80 добровольців із підрозділів Вільного козацтва з Ніжина.

Як відбувався бій під Крутами

За словами істориків, українські юнаки боролися відважно та героїчно. З єдиної гармати по ворогу стріляв сотник Семен Лощенко. Хлопці змогли завдати більшовикам значних втрат і стримати наступ до темряви. Проте червоноармійців було значно більше, тож наші воїни змушені були відступити й піти у напрямку Києва.

29 січня 1918 року на станції Крути перебувало до 520 українських вояків, юнаків і студентів, озброєних 16 кулеметами та однією гарматою. Росіяни чи не вдесятеро переважали, мали бронепотяг та артилерію. Військами УНР під Крутами командував Аверкій Гончаренко.

Але одна студентська чота – 27 хлопців, заблукавши у темряві, – повернулися на станцію Крути та потрапили в полон до ворога. Юнаків катували, а потім стратили.

За різними оцінками, у бою під Крутами загинули 70–100 українців. На сьогодні відомі прізвища 20 з них.

студенти Народного університету: Олександр Шерстюк, Ісидор Пурик, Борозенко-Конончук, Головащук, Чижов, Сірик, Омельченко (сотник);

студенти Київського університету святого Володимира: Олександр Попович, Володимир Шульгин, Микола Лизогуб, Божко-Божинський, Дмитренко, Андріїв;

гімназисти 2-ї Кирило-Мефодіївської гімназії: Андрій Соколовський, Євген Тернавський, Володимир Гнаткевич, Григір Піпський, Іван Сорокевич, Павло Кольченко (прапорщик), Микола Ганкевич.

Згодом майже всіх героїв поховали на Аскольдовій могилі у Києві.

Втрати червоноармійців сягали 300 осіб.

Подвиг українського студентства стримав наступ більшовицьких військ на Київ на чотири дні – це дало час на перемовини для укладання Брестського договору 9 лютого.

На жаль, 4 лютого 1918 року більшовицькі війська Михайла Муравйова все ж підійшли до Києва та почали масований артилерійський обстріл.

Проте у квітні завдяки підтримці німецьких та австро-угорських військ (згідно з Брестським договором) українці звільнили від більшовиків майже всю Україну.

Традиції вшанування подвигу під Крутами

З 2003 року 29 січня українці приходять до пам’ятного хреста Героям Крут у Києві, де запалюють лампадки й кладуть квіти. Також у цей день організовують реконструкції бою під Крутами.

У 2006 році на станції Крути відкрили Меморіал пам’яті героїв Крут. У 1998 році Національний банк до 80-річчя битви випустив ювілейну монету номіналом у 2 гривні, а у 2019-му про героїв зняли фільм Крути 1918.

Сьогодні героїв Крут порівнюють із захисниками Донецького аеропорту, які мужньо боролися та віддали своє життя під час війни на Донбасі.

Більше фактів про бій під Крутами можна прочитати у нашому матеріалі.

