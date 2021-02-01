Протест в поддержку нового украинского правописания

Под Окружным административным судом города Киева прошла акция протеста в поддержку нового украинского правописания, которое было отменено решением ОАСК 28 января 2021 года.

В акции приняли участие около 50 человек, среди них студенты и преподаватели столичных ВУЗов, представители Движения сопротивления капитуляции.

Участники мероприятия вышли с плакатами: Захистимо українську мову, В ОАСК сидять Индики без честИ та гідностИ. Активисты скандировали: Новому правописанию быть, а также читали стихи украинских поэтов.

— Отстоять язык — значит отстоять идентичность, — подчеркивают участники акции протеста.







Протест под ОАСК: активисты требуют возвращения нового правописания / 2 фотографии

Отмена нового украинского правописания

Новая редакция украинского правописания была опубликована в июне 2019 года на сайте Министерства образования и науки, а также Национальной академии наук.

28 января Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск об отмене постановления относительно введения нового украинского правописания.

Источник фото: Укринформ