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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Протест під ОАСК: активісти вимагають повернення нового правопису

Під Окружним адміністративним судом міста Києва відбулася акція на підтримку нового українського правопису, який було скасовано рішенням ОАСК 28 січня 2021 року.

Протест під ОАСК: активісти вимагають повернення нового правопису

В акції взяли участь близько 50 осіб, серед них студенти та викладачі столичних ВНЗ, представники Руху опору капітуляції.

Учасники заходу вийшли з плакатами: Захистимо українську мову, В ОАСК сидять Индики без честИ та гідностИ. Активісти скандували: Новому правопису бути, а також зачитували вірші українських поетів.

– Відстояти мову – означає відстояти ідентичність, – наголосили учасники акції протесту.

  • Протест на підтримку нового українського правопису
  • Протест на підтримку нового українського правопису
  • Протест на підтримку нового українського правопису
  • Протест на підтримку нового українського правопису
Протест під ОАСК: активісти вимагають повернення нового правопису / 2 фотографии

Скасування нового українського правопису

Нову редакцію українського правопису було опубліковано у червні 2019 року на сайті Міністерства освіти і науки та Національної академії наук. 

28 грудня Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов про скасування постанови щодо запровадження нового українського правопису.

Джерело фото: Укрінформ

Джерело: Укрінформ

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