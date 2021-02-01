Протест на підтримку нового українського правопису

Під Окружним адміністративним судом міста Києва відбулася акція на підтримку нового українського правопису, який було скасовано рішенням ОАСК 28 січня 2021 року.

В акції взяли участь близько 50 осіб, серед них студенти та викладачі столичних ВНЗ, представники Руху опору капітуляції.

Учасники заходу вийшли з плакатами: Захистимо українську мову, В ОАСК сидять Индики без честИ та гідностИ. Активісти скандували: Новому правопису бути, а також зачитували вірші українських поетів.

– Відстояти мову – означає відстояти ідентичність, – наголосили учасники акції протесту.







Протест під ОАСК: активісти вимагають повернення нового правопису / 2 фотографии

Скасування нового українського правопису

Нову редакцію українського правопису було опубліковано у червні 2019 року на сайті Міністерства освіти і науки та Національної академії наук.

28 грудня Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов про скасування постанови щодо запровадження нового українського правопису.

Джерело фото: Укрінформ