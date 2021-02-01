Зеленский не чувствует угрозы со стороны Китая несмотря на введенные санкции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает Китай серьезной геополитической угрозой несмотря на то, что несколько дней назад ввел санкции против китайских инвесторов.
Ранее подобные санкции ввели в Соединенных Штатах.
— Я не могу с этим согласиться, потому что в Украине мы этого не чувствуем (угрозы из Китая, — Ред.).
Мы знаем, что в Украине есть инвесторы из США, но одновременно у нас есть инвесторы из Китая. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, бизнес, конкретная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, то они могут присутствовать в вашей стране, — рассказал президент в интервью.
Зеленский категорически заявил, что не позволит Китаю или любой другой стране покупать контрольный пакет акции Мотор Сич.
Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021 года, которое вводит экономические санкции против китайских инвесторов Мотор Сич.
Источник: Axios