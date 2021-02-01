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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Зеленський не відчуває загрози з боку Китаю попри введені санкції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає Китай серйозною геополітичною загрозою попри те, що кілька днів тому ввів санкції проти китайських інвесторів.

Владимир Зеленский

Раніше подібні санкції запровадили в Сполучених Штатах.

– Я не можу з цим погодитись, тому що в Україні ми цього не відчуваємо (загрози від Китаю, – Ред.).

Ми знаємо, що в Україні є інвестори з США, але водночас у нас є інвестори з Китаю. Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, бізнес, конкретна країна ставляться до вас з повагою, поважаючи ваш народ та кордони, то вони можуть бути присутніми у вашій країні, – розповів президент в інтерв’ю.

Зеленський категорично заявив, що не дозволить Китаю чи будь-якій іншій країні купувати контрольний пакет акції Мотор Січ.

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Зеленський заявив, що трішки злий на Трампа - інтерв'ю Axios

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке запроваджує економічні санкції проти китайських інвесторів Мотор Січ.

Джерело: Axios

Фото: Офіс президента

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