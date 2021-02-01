Зеленський не відчуває загрози з боку Китаю попри введені санкції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає Китай серйозною геополітичною загрозою попри те, що кілька днів тому ввів санкції проти китайських інвесторів.

Раніше подібні санкції запровадили в Сполучених Штатах.

– Я не можу з цим погодитись, тому що в Україні ми цього не відчуваємо (загрози від Китаю, – Ред.).

Ми знаємо, що в Україні є інвестори з США, але водночас у нас є інвестори з Китаю. Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, бізнес, конкретна країна ставляться до вас з повагою, поважаючи ваш народ та кордони, то вони можуть бути присутніми у вашій країні, – розповів президент в інтерв’ю.