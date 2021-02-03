Температурные коэффициенты — почему прекратились начисления

Облгазы прекратили практику дублирования так называемых температурных коэффициентов. Об этом в сети пишут сами потребители, сообщает информационно-консультационный центр ГазПравда.

С 1 января облгазы прекратили их начислять так же неожиданно, как и начали с октября 2018 года.

Для потребителей — это хорошая новость. Ведь их больше не будут заставлять платить дважды за одно и то же.

Однако специалисты напоминают: коэффициенты исчезли только в счетах за сам газ, а в счете за распределение — остались. Однако потребитель их может и не заметить.

Кроме того, в теме коэффициентов до сих пор остается еще целый ряд нюансов и нерешенных вопросов, предупреждают эксперты.

— В частности, учитывая, что объем потребленного газа за предыдущий период был посчитан с учетом незаконных коэффициентов, поэтому является завышенным, потребитель снова будет переплачивать, но уже исключительно в платежке за распределение газа (плата за распределение рассчитывается на основании объема потребления за прошлый газовый год , а его облгазы посчитали с приведением к стандартным условиям), — напоминает координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети Опора Татьяна Бойко.

В еще менее выгодных условиях оказались потребители, у которых установлены счетчики с температурной компенсацией или так называемым директивным приведением к стандартным условиям.

— Они платят за газ уже с приведением к стандартным условиям. Это делает сам счетчик. Но даже такие потребители будут вынуждены еще раз платить коэффициенты в счете за распределение топлива, — отмечает заместитель главы департамента энергоэффективности НАК Нафтогаз Украины Алексей Хабатюк.

И главное — не решена проблема прошлых периодов (с октября 2018), когда людям начисляли незаконные долги через коэффициенты.

— Если потребитель хочет вернуть переплату или оспорить сомнительные коэффициентные долги, он может разве что обращаться в суд. Но рассмотрение подобных дел разблокируют только после решения Большой Палаты Верховного Суда Украины, который до сих пор рассматривает иск бытового потребителя к Волыньгазу о незаконности начисления коэффициентов, — добавляет Алексей Хабатюк.

Эксперты напоминают, что производственно-технологические потери облгазов, которые возникают из-за разницы температур при измерении объема потребления бытовыми потребителями, были и есть учтены в тарифе на распределение. Зато облгазы еще раз учли их при определении объема потребления.

— Итак, в счете за поставку газа с 1 января потребители больше не увидят коэффициентов. Но в конечном счете за распределение на 2021 год они сохранятся, — констатирует Татьяна Бойко.

Поэтому механизмы формирования тарифов на распределение и практика применения температурных коэффициентов требуют дальнейшего совершенствования, уверены специалисты.

Напомним, температурные коэффициенты появились в октябре 2018 года, когда ряд операторов газораспределительных систем начали приводить потребленный населением объем газа к стандартным условиям (температура воздуха 20 градусов по Цельсию и абсолютное давление 760 мм ртутного столба).

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В мороз газ сжимается. И облгазы на основании этого считали, что люди потребляют его больше, чем накручивает счетчик. Поэтому показания счетчиков украинцев операторы ГРС просто умножали на температурные коэффициенты, выставляя счет на дополнительные кубометры, которые якобы не заметил счетчик.

Против такой практики выступили как потребители, так и регулятор — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП).

Потому что эти потери от сжатия газа уже заложены в тарифе на распределение газа. Поэтому бытовые потребители должны были платить исключительно по счетчику.

С тех пор дело коэффициентов стало топ-темой в жилищно-коммунальной сфере и даже дошло до Верховного Суда.