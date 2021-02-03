Температурні коефіцієнти – чому припинились нарахування

Облгази припинили практику дублювання так званих температурних коефіцієнтів. Про це в мережі пишуть самі споживачі, повідомляє інформаційно-консультаційний центр ГазПравда.

Із 1 січня облгази припинили їх нараховувати так само несподівано, як і розпочали від жовтня 2018 року.

Для споживачів – це хороша новина. Адже їх більше не змушуватимуть платити двічі за одне й те ж саме.

Однак фахівці нагадують: коефіцієнти зникли лише в рахунках за сам газ, а в рахунку за розподіл – залишилися. Проте споживач їх може й не помітити.

Крім того, у темі коефіцієнтів досі лишається ще ціла низка нюансів і невирішених питань, попереджають експерти.

– Зокрема, враховуючи, що обсяг спожитого газу за попередній період був порахований з врахуванням незаконних коефіцієнтів, а відтак є завищеним, споживач знову буде переплачувати, але вже суто в платежі за розподіл газу (плата за розподіл розраховується на підставі обсягу споживання за минулий газовий рік, а його облгази порахували з приведенням до стандартних умов), – нагадує координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі Опора Тетяна Бойко.

У ще менш вигідних умовах опинилися споживачі, в яких встановлені лічильники з температурною компенсацією або так званим директивним приведенням до стандартних умов.

– Вони платять за газ уже з приведенням до стандартних умов. Це робить сам лічильник. Але навіть такі споживачі будуть змушені ще раз платити коефіцієнти в рахунку за розподіл палива, – наголошує заступник голови департаменту енергоефективності НАК Нафтогаз України Олексій Хабатюк.

І головне – не вирішена проблема минулих періодів (з жовтня 2018 року), коли людям нараховували незаконні борги через коефіцієнти.

– Якщо споживач хоче повернути переплату чи оскаржити сумнівні коефіцієнтні борги, він може хіба що звертатися до суду. Але розгляд подібних справ розблокують лише після рішення Великої Палати Верховного Суду України, який досі розглядає позов побутового споживача до Волиньгазу щодо незаконності нарахування коефіцієнтів, – додає Олексій Хабатюк.

Експерти нагадують, що виробничо-технологічні втрати облгазів, які виникають через різницю температур під час вимірювання об’єму споживання побутовими споживачами, були і є враховані в тарифі на розподіл. Натомість облгази ще раз врахували їх при визначенні об’єму споживання.

– Отже, в рахунку за постачання газу з 1 січня споживачі більше не побачать коефіцієнтів. Але в рахунку за розподіл на 2021 рік вони збережуться, – констатує Тетяна Бойко.

Тож механізми формування тарифів на розподіл і практика застосування температурних коефіцієнтів потребують подальшого вдосконалення, упевнені фахівці.

Нагадаємо, температурні коефіцієнти з’явилися в жовтні 2018 року, коли низка операторів газорозподільчих систем почала приводити спожитий населенням обсяг газу до стандартних умов (температура повітря 20 градусів за Цельсієм та абсолютний тиск 760 мм ртутного стовпчика).

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У мороз газ стискається. І облгази на підставі цього вважали, що люди споживають його більше, аніж накручує лічильник. Тож показники лічильників українців оператори ГРМ просто множили на температурні коефіцієнти, виставляючи рахунок на додаткові кубометри, яких начебто не помітив лічильник.

Проти такої практики виступили як споживачі, так і регулятор – Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Бо ці втрати від стискання газу вже закладені в тарифі на розподіл газу. Тож побутові споживачі мали сплачувати суто по лічильнику.

Відтоді справа коефіцієнтів стала топ-темою в житлово-комунальній сфері й навіть дійшла до Верховного Суду.