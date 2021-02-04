35-44-летние украинцы являются самыми счастливыми людьми в Украине. Их индекс счастья составляет 6,3 балла.

Наименее счастливыми себя считают люди старше 55 лет (5,6 балла).

Больше счастливых людей живет на севере страны. Их уровень счастья – 6,4 балла, тогда как наименее счастливыми чувствуют себя люди в западных регионах (5,2 балла).

Лишь 19% украинцев, принявших участие в исследовании, ощущают спокойствие. Самой сильной эмоцией среди 40% опрошенных являются усталость, 30% испытывают напряжение.

Социологическая компания Gradus Research исследовала уровень счастья украинцев с 29 по 30 января 2021 года. Для этого 1 тыс. респондентов заполнили анкеты в мобильном приложении.

Дискриминация в Украине

В декабре Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива определил уровень дискриминации в Украине.

На вопрос, по каким признакам чаще всего дискриминируют людей в Украине, 40,2% опрошенных ответили, что это возраст, 38% – инвалидность, 26,3% – сексуальная ориентация, 25,9% – состояние здоровья.

Источник: Gradus Research