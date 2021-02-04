35-44-річні українці є найщасливішими людьми в Україні. Їхній індекс щастя становить 6,3 балів.

Найменш щасливими себе вважають люди старші за 55 років (5,6 балів).

Найбільше щасливих людей живе на півночі країни. Їхній рівень щастя – 6,4 балів, тоді як найменш щасливими почуваються люди в західних регіонах (5,2 балів).

Лише 19% українців, які взяли участь у дослідженні, відчувають спокій. Найсильнішою емоцією серед 40% опитаних є втома, 30% відчувають напруженість.

Соціологічна компанія Gradus Research досліджувала рівень щастя українців із 29 до 30 січня 2021 року. Для цього 1 тис. респондентів заповнили анкети в мобільному додатку.

Дискримінація в Україні

У грудні Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва визначили рівень дискримінації в Україні.

На запитання, за якими ознаками найчастіше дискримінують людей в Україні, 40,2% опитаних відповіли, що це вік, 38% – інвалідність, 26,3% – сексуальна орієнтація, 25,9% – стан здоров’я.

Джерело: Gradus Research