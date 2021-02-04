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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Пожар в Запорожье: в инфекционной больнице погибли трое пациентов и медик

В результате пожара, который произошел 3 февраля в 23.25 в Областной инфекционной клинической больнице в Запорожье, погибли четыре человека — трое пациентов и медик.

Пожежа в Запоріжжі

Их тела обнаружили спасатели, прибывшие на вызов. Еще восемь человек удалось эвакуировать. Сейчас они находятся в другой больнице.

Известно, что возгорание возникло в одной из палат реанимационного отделения на первом этаже нового корпуса медучреждения.

Площадь пожара составила 20 кв. м, в очаге опасности находились 12 человек.

Полностью ликвидировать возгорание удалось в 00.19.

Причины пожара пока неизвестны, проводится расследование.

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  • Пожежа в Запоріжжі
  • Пожежа в Запоріжжі
  • Пожежа в Запоріжжі
  • Пожежа в Запоріжжі
  • Пожежа в Запоріжжі
  • Пожежа в Запоріжжі
  • Пожежа в Запоріжжі
  • Пожежа в Запоріжжі
  • Пожежа в Запоріжжі
  • Пожежа в Запоріжжі
Пожар в Запорожье: в инфекционной больнице погибли трое пациентов и медик / 5 фотографий

Это уже второе ЧП, которое произошло на Запорожье за последние сутки. Вечером 3 февраля из-за аварии на Запорожской ТЭС город Энергодар временно полностью был отключен от электроэнергии и воды.

Предварительно — на теплоэлектростанции произошел аварийный выброс пара, в результате чего остановились все блоки.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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