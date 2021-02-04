Пожежа в обласній інфекційній лікарні у Запоріжжі забрала життя чотирьох людей. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив близьких та рідних.

– Найстрашніше, що ця трагедія сталася в лікарні, в місці, де людям дарують здоров’я. Тепер же троє пацієнтів і молода лікарка там загинули. Є постраждалі. Мої щирі співчуття. Держава виправлятиме цю ситуацію, щоб запобігти подібному в майбутньому, – сказав глава держави.

За його дорученням для встановлення причин пожежі до Запоріжжя вилетіли міністр охорони здоров’я Максим Степанов та перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький.

Пожежа в обласній інфекційній лікарні у Запоріжжі спалахнула в ніч проти 4 лютого.

Загоряння сталося в реанімаційному боксі Covid-відділення. Загинуло троє пацієнток – 91, 76 та 64 років, а також 26-річна лікар-анестезіолог. Усі хворі перебували на апаратах ШВЛ.

Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом.

За фактом порушення норм пожежної безпеки, що спричинило смерть людей, відкрито кримінальне провадження.