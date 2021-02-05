Это нужно делать самостоятельно, зайдя на публичную кадастровую карту (желательно зарегистрироваться в системе) и выбрав в конкретном населенном пункте или за ним свободный земельный участок. Все занятые земельные участки выделены синим цветом. Другие области, не выделены цветом, могут быть свободными или пока о них не внесли информацию в кадастровую карту.

Адвокат Credence Анна Морозова также называет еще один способ. Она отмечает, что нужно отправить запрос о предоставлении информации в соответствующие органы — в местное управление по вопросам градостроительства и архитектуры местной госадминистрации и/или в территориальный орган Госгеокадастра.