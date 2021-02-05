ШАГ 1. Определяем, можем ли получить земельный участок
В соответствии со ст. 121 Земельного кодекса, граждане Украины имеют право на бесплатную передачу им земельных участков в следующих размерах:
- для ведения личного хозяйства — не более 2,0 га;
- для ведения садоводства — не более 0,12 га;
- для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га;
- для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 га;
- для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 га.
ШАГ 2. Находим свободный земельный участок
Это нужно делать самостоятельно, зайдя на публичную кадастровую карту (желательно зарегистрироваться в системе) и выбрав в конкретном населенном пункте или за ним свободный земельный участок. Все занятые земельные участки выделены синим цветом. Другие области, не выделены цветом, могут быть свободными или пока о них не внесли информацию в кадастровую карту.
Адвокат Credence Анна Морозова также называет еще один способ. Она отмечает, что нужно отправить запрос о предоставлении информации в соответствующие органы — в местное управление по вопросам градостроительства и архитектуры местной госадминистрации и/или в территориальный орган Госгеокадастра.
ШАГ 3. Пишем заявление на получение земли
В заявлении нужно указать:
- целевое назначение земельного участка;
- его ориентировочные размеры (соответственно с целевым назначением);
- к ходатайству прилагаются графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка (сделать их можно самостоятельно, зайдя на ту же публичную кадастровую карту и выделив маркером тот участок и в том месте, которое вы себе подыскали).
Адвокат Анна Морозова обращает внимание на то, что указание в заявлении конкретного земельного участка, а не любого, является крайне важным моментом, поскольку так меньше рисков на получение отрицательного ответа, конечно, при условии, что желаемый участок свободный.
ШАГ 4. Подаем заявление
Подавать заявление нужно в сельский, городской совет, райгосадминистрацию. Его можно отправить по почте ценным письмом с описью и уведомлением о получении или занести и подать самостоятельно в соответствующий орган власти, получив штамп на втором экземпляре.
Срок рассмотрения заявления — 30 дней.
ШАГ 5. Обращаемся к землеустроителю
Землеустроитель должен разработать проект землеустройства. Эта услуга является платной, ее стоимость зависит от того, в какую организацию вы обратились.
ШАГ 6. Отдаем проект землеустройства на согласование в управление Госгеокадастра
Вы можете это сделать самостоятельно или договориться об услуге с землеустроителем на этапе заключения договора.
ШАГ 7. Утверждаем проект землеустройства с органом местного самоуправления
После согласования проекта землеустройства с Госгеокадастром согласованный проект нужно передать в органы местного самоуправления с сопровождающим письмом, в котором указать, что подается оригинал проекта землеустройства с просьбой его утвердить.
— Отказ органа исполнительной власти или органа местного самоуправления в передаче земельного участка в собственность или оставление ходатайства без рассмотрения можно обжаловать в суде, — говорит Анна Морозова.
ШАГ 8. Регистрируем земельный участок в Государственном реестре прав на недвижимое имущество
Заключительным этапом получения земельного участка в собственность является регистрация права собственности на земельный участок в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и их обременений.
Адвокат Credence Анна Морозова отмечает, что с этой целью необходимо обратиться в местный центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или к нотариусу со следующими документами:
- Выписка из Государственного земельного кадастра (извлечение ГЗК формируется и получается на этапе согласования проекта землеустройства у государственного кадастрового регистратора на основании ст. 24 закона Украины О Государственном земельном кадастре).
- Решение органа о передаче земельного участка в собственность.
- Копия и оригинал паспорта заявителя и идентификационного номера.
- Подтверждение оплаты административного сбора.
- Заявление о регистрации права (формируется на месте).
Общий срок рассмотрения государственным регистратором документов составляет пять рабочих дней.