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Як отримати земельну ділянку в Україні – покрокова інструкція
Факти / Україна
Вікторія Гірко |
Як отримати земельну ділянку в Україні – покрокова інструкція

Як отримати земельну ділянку в Україні – покрокова інструкція

Відповідно до законодавства України, отримати землю може кожен громадянин. Як отримати земельну ділянку – читайте на Фактах ICTV.

ШАГ 1. Определяем, можем ли получить земельный участок

В соответствии со ст. 121 Земельного кодекса, граждане Украины имеют право на бесплатную передачу им земельных участков в следующих размерах:

  • для ведения личного хозяйства – не более 2,0 га;
  • для ведения садоводства – не более 0,12 га;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 га, в поселках – не более 0,15 га, в городах – не более 0,10 га;
  • для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 га;
  • для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 га.

ШАГ 2. Находим свободный земельный участок

Это нужно делать самостоятельно, зайдя на публичную кадастровую карту (желательно зарегистрироваться в системе) и выбрав в конкретном населенном пункте или за ним свободный земельный участок. Все занятые земельные участки выделены синим цветом. Другие области, не выделены цветом, могут быть свободными или пока о них не внесли информацию в кадастровую карту.

Адвокат Credence Анна Морозова также называет еще один способ. Она отмечает, что нужно отправить запрос о предоставлении информации в соответствующие органы – в местное управление по вопросам градостроительства и архитектуры местной госадминистрации и/или в территориальный орган Госгеокадастра.

ШАГ 3. Пишем заявление на получение земли

В заявлении нужно указать:

  • целевое назначение земельного участка;
  • его ориентировочные размеры (соответственно с целевым назначением);
  • к ходатайству прилагаются графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка (сделать их можно самостоятельно, зайдя на ту же публичную кадастровую карту и выделив маркером тот участок и в том месте, которое вы себе подыскали).

Адвокат Анна Морозова обращает внимание на то, что указание в заявлении конкретного земельного участка, а не любого, является крайне важным моментом, поскольку так меньше рисков на получение отрицательного ответа, конечно, при условии, что желаемый участок свободный.

ШАГ 4. Подаем заявление

Подавать заявление нужно в сельский, городской совет, райгосадминистрацию. Его можно отправить по почте ценным письмом с описью и уведомлением о получении или занести и подать самостоятельно в соответствующий орган власти, получив штамп на втором экземпляре.

Срок рассмотрения заявления – 30 дней.

ШАГ 5. Обращаемся к землеустроителю

Землеустроитель должен разработать проект землеустройства. Эта услуга является платной, ее стоимость зависит от того, в какую организацию вы обратились.

ШАГ 6. Отдаем проект землеустройства на согласование в управление Госгеокадастра

Вы можете это сделать самостоятельно или договориться об услуге с землеустроителем на этапе заключения договора.

ШАГ 7. Утверждаем проект землеустройства с органом местного самоуправления

После согласования проекта землеустройства с Госгеокадастром согласованный проект нужно передать в органы местного самоуправления с сопровождающим письмом, в котором указать, что подается оригинал проекта землеустройства с просьбой его утвердить.

– Отказ органа исполнительной власти или органа местного самоуправления в передаче земельного участка в собственность или оставление ходатайства без рассмотрения можно обжаловать в суде, – говорит Анна Морозова.

ШАГ 8. Регистрируем земельный участок в Государственном реестре прав на недвижимое имущество

Заключительным этапом получения земельного участка в собственность является регистрация права собственности на земельный участок в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и их обременений.

Адвокат Credence Анна Морозова отмечает, что с этой целью необходимо обратиться в местный центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или к нотариусу со следующими документами:

  1. Выписка из Государственного земельного кадастра (извлечение ГЗК формируется и получается на этапе согласования проекта землеустройства у государственного кадастрового регистратора на основании ст. 24 закона Украины О Государственном земельном кадастре).
  2. Решение органа о передаче земельного участка в собственность.
  3. Копия и оригинал паспорта заявителя и идентификационного номера.
  4. Подтверждение оплаты административного сбора.
  5. Заявление о регистрации права (формируется на месте).

Общий срок рассмотрения государственным регистратором документов составляет пять рабочих дней.

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