Украинская экономика вырастет на 10% во втором квартале 2021 — Reuters

Украинская экономика резко вырастет на 10% во втором квартале 2021 года после пяти последовательных кварталов спада. Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters, проведенного в пятницу.

Это произойдет при условии, если украинское правительство продолжит ослаблять коронавирусные ограничения.

Согласно прогнозу украинских аналитиков, которые были опрошены агентством Reuters, валовой внутренний продукт в январе-марте уменьшится на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, но затем вырастет на 10,2% во втором квартале от низкой базы.

— С 2021 года мы ожидаем резкого восстановления отечественной экономики, которая в первую очередь обусловлена ​​внешним спросом на фоне улучшения эпидемической ситуации, — отмечают аналитики из брокерской службы ICU.

Резкий отскок во втором квартале частично связан с низкой базой с 2020 года, когда экономика сократилась на 11,4% в апреле-июне из-за того, что ограничения из-за Covid-19 были особенно жесткими.

Аналитики утверждают, что высшая сезонная активность в сельском хозяйстве и строительстве во втором квартале также, скорее всего, будет способствовать экономическому восстановлению.

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В то же время, Наталья Химич из Первого украинского инвестиционного банка заявила, что “уменьшение потребления и слабая инвестиционная активность” из-за постоянных ограничений будет предотвращать восстановление в течение первых трех месяцев.

Национальный банк ожидает роста экономики в этом году на 4,2% по сравнению с падением прошлого года на 4,4%.

Средний прогноз 12 аналитиков предполагает рост на 4% в 2021 году.

В январе центральный банк оставил основную процентную ставку без изменений на уровне 6%, чтобы стимулировать экономику, несмотря на рост инфляции. Аналитики прогнозируют рост инфляции до конца 2021 до 6,7% с 5% в 2020 году.

2021 будет годом экономического роста

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко прогнозирует, что в 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться благодаря положительным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике Национального банка.

По его словам, в последнее время на внешних рынках выросли цены на те сырьевые группы которые, экспортирует Украина, в частности, металлы и продукция сельского хозяйства.