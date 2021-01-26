МВФ дал прогноз роста экономики в 2021 году

Международный валютный фонд дал прогноз роста мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. Это на на 0,3 п. п. выше октябрьского прогноза.

Об этом говорилось в докладе Перспективы развития мировой экономики за январь 2021 года.

Главный экономист МВФ Гита Гопинат отметила, что после серьезной рецессии в 2020 году прогнозируется рост экономики на 5,5% в 2021 году, а в 2022 году — на 4,2%.

— Это отражает положительный эффект от успеха вакцины, которую мы наблюдали до конца прошлого года, и дополнительную политическую поддержку, которая была оказана в некоторых странах. Но это было частично компенсировано восстановлением распространения вируса в нескольких странах и внедренными мер сдерживания, которые оказывают негативное влияние на экономическую активность, — рассказала Гита Гопинат.

Также она отметила, что обнародованный прогноз характеризуется значительной неопределенностью, поскольку медленное распространение вакцин и мутации вируса могут ухудшить результаты.

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Сотрудничество с МВФ

Украина планирует изменить формат сотрудничества с МВФ в 2023 году. Сейчас Международный валютный фонд предоставляет средства непосредственно в бюджет для финансирования дефицита.

По новой схеме, средства будут поступать на резервы Национального банка Украины или МВФ будет предоставлять гарантии доступности денег в случае чрезвычайной ситуации.