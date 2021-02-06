Українська економіка зросте на 10% у другому кварталі 2021 року – Reuters

Українська економіка різко зросте на 10% у другому кварталі 2021 року після п’яти послідовних кварталів спаду. Про це свідчать дані опитування Reuters, що було проведене у п’ятницю.

Це станеться за умови, якщо український уряд продовжить послаблювати коронавірусні обмеження.

Згідно із прогнозом українських аналітиків, котрі були опитані агентством Reuters, валовий внутрішній продукт у січні-березні зменшиться на 0,5% у порівнянні із аналогічним періодом у минулому році, але потім зросте на 10,2% у другому кварталі від низької бази.

— З 2021 року ми очікуємо різкого відновлення вітчизняної економіки, яка в першу чергу зумовлена зовнішнім попитом на тлі поліпшення епідемічної ситуації, – зазначають аналітики з брокерської служби ICU.

Різкий відскок у другому кварталі частково пов’язаний із низькою базою з 2020 року, коли економіка скоротилася на 11,4% у квітні-червні через те, що обмеження щодо Covid-19 були особливо жорсткими.

Аналітики стверджують, що вища сезонна активність у сільському господарстві та будівництві у другому кварталі також, найімовірніше, сприятиме економічному відновленню.

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Водночас, Наталія Хіміч із Першого українського інвестиційного банку заявила, що “зменшення споживання та слабка інвестиційна активність” через постійні обмеження запобігатиме відновленню протягом перших трьох місяців.

Національний банк очікує зростання економіки цьогоріч на 4,2% порівняно із падінням минулого року на 4,4%.

Середній прогноз 12 аналітиків передбачає зростання на 4% у 2021 році.

У січні центральний банк залишив основну процентну ставку без змін на рівні 6%, щоб стимулювати економіку, попри зростання інфляції. Аналітики прогнозують зростання інфляції до кінця 2021 року до 6,7% з 5% у 2020 році.

2021 буде роком економічного зростання

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко прогнозує, що у 2021 році українська економіка почне відновлюватися завдяки позитивним тенденціям на зовнішніх ринках та монетарній політиці Національного банку.

За його словами, останнім часом на зовнішніх ринках зростали ціни на ті сировинні групи, які експортує Україна, зокрема, метали та продукція сільського господарства.