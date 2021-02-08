Как делят власть в регионах после местных выборов

Черкассы будут оказывать сопротивление, — обещал главный бунтарь предвыборной кампании, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который не побоялся бросить публичный вызов самому Владимиру Зеленскому, за что получил от президента звание “бандита”.

— Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом. Я хотел бы даже извиниться перед президентом, — а эти слова Бондаренко произнес уже через две недели после того, как переизбрался на посту мэра.

История мэра Черкасс идеально описывает метаморфозы, происходящие в отношениях центра и регионов. После выборов местным элитам выгоднее стало не качать права и дерзить Киеву, а дружить ради бюджетных преференций. Все же хотят, чтобы Большая стройка прошла через их город, — глядишь, и тебе что-то перепадет. Причем Банковая тоже не против такого мирового соглашения, а очень даже за. После замены Сергея Трофимова на Кирилла Тимошенко, как ответственного за региональную политику в Офисе президента, центр предпочитает договариваться, а не воевать, сгладив тем самым слабые результаты партии Слуга народа на выборах.

Задача, которую поставили перед Тимошенко, — по максимуму взять для “слуг” руководящие должности в облсоветах и горсоветах областных центров. Причем независимо от результатов президентской партии на выборах. В итоге за “слугами” закрепились 12 из 22 должностей глав облсоветов.

— Слуге народа удалось стать объединяющим фактором в местной коалициаде в значительной части регионов, где они не получили наибольшей поддержки избирателей. Это можно объяснить желанием местных депутатов сотрудничать с политической силой, которая на центральном уровне является партией власти, — поясняет аналитик ГС Опора Александр Клюжев.

Добавим к этому тот факт, что в регионах национальные партии часто просто продают свою франшизу местным бизнесменам, не особо заморачивающимся по поводу идеологических пристрастий, и получим горючую смесь — из союзов на местах, которые из Киева выглядят максимально противоестественно. Представители Слуги народа, Европейской солидарности и Оппозиционной платформы — За жизнь могут часами поливать друг друга грязью в Верховной Раде и на центральных телеканалах, а в регионах входить в одну коалицию. Вот что децентрализация животворящая делает с ее миллиардными бюджетами городов. Но главный тренд — это все-таки альянсы партии мэра и партии президента в горсоветах и облсоветах.

Пример Харькова

К примеру, договоренности местных элит и центра сейчас составляют основу функционирования власти в Харькове после смерти влиятельного и бессменного мэра города Геннадия Кернеса. По сути, борьба за наследие скончавшегося от коронавируса городского головы так и не открылась, из-за того, что его окружение оперативно сумело договориться с Банковой. Кернес в третий раз выиграл мэрские выборы, не отрываясь от больничной койки в берлинской клинике Шарите. И, по сути, соратники городского головы уже тогда понимали, что к оперативному управлению городом он вряд ли вернется.

Поэтому еще при живом Кернесе на должность секретаря горсовета сумели провести его правую руку Игоря Терехова, который сейчас и рулит городом в статусе и. о. мэра. До того, как стать заместителем Кернеса, Терехов работал заместителем заядлого врага бывшего городского головы — нынешнего министра внутренних дел Арсена Авакова, когда тот возглавлял Харьковскую область. Поговаривают, что у Терехова все еще есть совместный бизнес с близким к Авакову влиятельным харьковским предпринимателем Игорем Котвицким. Именно Авакова после смерти Кернеса называют человеком, который контролирует ситуацию в Харькове.

Под его руководством и были достигнуты договоренности между Банковой и местными элитами. Суть их заключается в союзе партии Доверяй делам Кернеса и Слуги народа в харьковских горсовете и облсовете. В городском совете коалиция обеспечивает поддержку Терехову, а в областном на должность главы совета провели представителя Слуги народа Артура Товмасяна — близкого к Авакову. Харьковские “слуги” были против того, что их, по сути, без них женили, даже попытались устроить демарш, но общих раскладов это не изменило. Для контроля над городом министру внутренних дел и выборы проводить не понадобилось.

Кстати, о выборах. По идее, при наличии политической воли нового мэра в Харькове могли бы избирать уже в марте 2021 года. Для этого горсовет должен обратиться в Верховную Раду, а парламент назначить новые выборы. Но источники Фактов ICTV в Раде уверены: этого не будет, на март выборы не назначат. Впрочем, чисто юридически уже сложно назначить — до марта слишком мало времени осталось. Другая возможная по закону дата — октябрь 2021 года. Однако не факт, что и тогда выборы состоятся.

Украина уже знает немало примеров, когда города годами оставались с исполняющими обязанности мэра.

Из недавнего — Киев времен Виктора Януковича и Луцк последних лет. Харьков вполне может стать следующим в списке. — Объявление внеочередных выборов — вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, что демонстрировала неоднократная практика. Поэтому, пока функции городского головы есть кому выполнять и есть консенсус местных элит в этом, не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время, — полагает глава правления гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.

Политический консенсус в городе действительно найден, а от добра добра не ищут.

Тем более что личный рейтинг Терехова непонятен: сможет ли он самостоятельно выиграть мэрские выборы — большой вопрос. До харизмы Кернеса ему явно далеко, а на багаже предыдущего мэра можно не дотянуть, хоть и. о. городского головы и всячески старается привязать воспоминания харьковчан о Кернесе именно к себе: то улицу предложит переименовать в честь бывшего патрона, то станцию метро. У Слуги народа своего рейтингового кандидата на Харьков тоже нет, и в ближайшее время не предвидится.

Остается старая гвардия — прекрасно знакомый всем харьковчанам Михаил Добкин и экс-нардеп Евгений Мураев. Добкин уже даже видеоролики выпускает, в которых его хвалит покойный Кернес, предпочитая не упоминать, что в последние годы они вообще не общались.

Учитывая пророссийские взгляды Добкина и альтернативу ему в виде какого-нибудь кандидата от ОПЗЖ, нужны ли такие риски Банковой в ключевом прифронтовом городе? Ответ очевиден.

Ударили по рукам

Удалось Банковой договориться о сотрудничестве с местной властью и в Одессе. Причем в союзники к “слугам” там неожиданно записалась и партия Петра Порошенко Европейская солидарность. Все потому, что враг один — ОПЗЖ. Да и с мэром Геннадием Трухановым Порошенко еще во время своего президентства отлично находил общий язык. Тут тоже все сразу шло пакетом.

— Доверяй делам Труханова, СН и ЕС поделили горсовет и облсовет. Облсовет отдали “слугам”, а в горсовете ЕС получила должность главы влиятельной бюджетной комиссии.

Похожий трюк попытались провернуть и в Киеве. После выборов было много споров, с кем же предпочтет договориться мэр Виталий Кличко — с Банковой или с Порошенко. Европейская солидарность и вовсе выиграла выборы в Киевсовет, сразу предложив Кличко создать коалицию на двоих. “Слуги” же на киевских выборах совсем провалились, но имели в рукаве другой козырь — должность главы КГГА и возможность не кошмарить мэра перспективами назначения на этот пост своего человека.

Кличко вышел из ситуации виртуозно. Мэр взял себе в заместители в Киевсовете по два представителя от СН и ЕС, сохранив паритет и во всех самых влиятельных комиссиях. В итоге за секретаря горсовета от Кличко проголосовали аж 104 депутата. Когда же дело дошло до голосования за бюджет-2021, то тут уже черты коалиции вырисовались еще более четко, и в ней не нашлось места ЕС. Зато сформировалась занимательная конфигурация из УДАРа, СН, Батьківщини, Голоса и даже ОПЗЖ. Вот такие союзы, которые сложно представить на центральном уровне.

Сумела Банковая и частично отыграть плохой результат на выборах в Днепре. Но только частично. Все дело в том, что местная организация партии Слуга народа состоит в большей степени из людей бизнесмена Игоря Коломойского, чем из тех, кто ориентируется на руководство страны и партии как таковой. А с победившим на выборах мэром Борисом Филатовым у Коломойского пылает открытая война. Так что в Днепровском горсовете Слуг народа не пустили никуда. Зато там прекрасно сложился союз филатовской Пропозиції, ОПЗЖ и ЕС.

Воевал Филатов долгое время и с Зеленским, даже спорил на собственное увольнение из-за строительства моста. Но тут топор войны, похоже, окончательно зарыт. Примирение закрепили на основе договоренностей по области. “Слугам” отдали должность главы облсовета, а вот главой ОГА назначили представителя партии Филатова — Валентина Резниченко. Он, кстати, возглавлял область при президентстве Порошенко и считался чуть ли не образцовым руководителем.

Причем Филатов еще и сумел договориться о рекордных дотациях из государственного бюджета, которыми не может похвастаться больше ни один крупный город. Все дело в том, что, кроме традиционной образовательной субсидии, из Киева обещают отдельно выделить деньги на строительство аэропорта и метро в Днепре. Так что, как говорится, одними конфликтами сыт не будешь. Так и живем.