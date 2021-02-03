PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Не нужно путать свободу слова с деятельностью против Украины — Аваков о санкциях

В Министерстве внутренних дел Украины поддержали введение санкций против пророссийских телеканалов 112, Newsone и Zik.

арсен аваков

Сейчас между Украиной и РФ продолжается противостояние, происходит оно и на информационном фронте, поэтому блокирование этих СМИ — оправданный шаг.

— Не надо путать понятия свобода слова с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора, — отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, решение СНБО, которое ввел в действие президент Украины Владимир Зеленский, основывается на постановлении Верховной Рады, которое было принято еще в октябре 2018 года.

В то же время материалы СБУ, на которых базировалось решение СНБО, являются исчерпывающими, добавил глава ведомства.

Блокировка украинских телеканалов

2 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал указ и ввел в действие решение СНБО о блокировке трех украинских телеканалов — 112, Newsone и Zik.

Читайте
Украина будет просить YouTube заблокировать каналы 112, Newsone и Zik

В Украине прекратили трансляцию их контента.

Подробнее о санкциях против украинских телеканалов читайте в материалах на Фактах ICTV.

Источник: МВД

Фото: МВД

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх