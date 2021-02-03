В Министерстве внутренних дел Украины поддержали введение санкций против пророссийских телеканалов 112, Newsone и Zik.

Сейчас между Украиной и РФ продолжается противостояние, происходит оно и на информационном фронте, поэтому блокирование этих СМИ — оправданный шаг.

— Не надо путать понятия свобода слова с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора, — отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, решение СНБО, которое ввел в действие президент Украины Владимир Зеленский, основывается на постановлении Верховной Рады, которое было принято еще в октябре 2018 года.

В то же время материалы СБУ, на которых базировалось решение СНБО, являются исчерпывающими, добавил глава ведомства.

Блокировка украинских телеканалов

2 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал указ и ввел в действие решение СНБО о блокировке трех украинских телеканалов — 112, Newsone и Zik.

В Украине прекратили трансляцию их контента.

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