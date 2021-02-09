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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Падение ВВП замедлилось, экономическая ситуация в Украине стабилизируется — Петрашко

После коронакризиса экономическая ситуация в Украине постепенно стабилизируется. Об этом свидетельствует то, что падение ВВП в III квартале замедлились до 3,5%, а в IV квартале — до 1%.

ввп, економіка

Такие показатели даже лучше, чем в начале года до коронакризиса. Об этом сообщил министр развития экономики Игорь Петрашко во время форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы.

В частности, он отметил, что начиная с июня 2020 года, экономическая ситуация постепенно начала улучшаться на фоне смягчения карантина и стимулирующих программ правительства.

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По словам министра, сейчас условия для экономического восстановления являются довольно благоприятными. Согласно прогнозу Минэкономики на 2021 год, стоит ожидать роста экономики на 4,6%.

В то же время украинские аналитики прогнозируют, что украинская экономика резко вырастет на 10% во втором квартале 2021 года после пяти последовательных кварталов спада.

Нацбанк ожидает роста экономики в этом году на 4,2% по сравнению с падением прошлого года на 4,4%. А средний прогноз 12 аналитиков предполагает рост на 4% в 2021 году.

Источник: Минэкономразвития

Фото: Dreamstime

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