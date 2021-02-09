Падіння ВВП уповільнилося, економічна ситуація в Україні стабілізується – Петрашко

Після коронакризи економічна ситуація в Україні поступово стабілізується. Про це свідчить те, що падіння ВВП у ІІІ кварталі уповільнилися до 3,5%, а в IV кварталі – до 1%.

Такі показники навіть кращі, ніж на початку року до коронакризи. Про це повідомив міністр розвитку економіки Ігор Петрашко під час форуму Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді.

Зокрема, він зазначив, що починаючи з червня 2020 року, економічна ситуація поступово почала покращуватись на тлі пом’якшення карантинних обмежень та стимулюючих програм уряду.

За словами міністра, наразі умови для економічного відновлення є доволі сприятливими. Згідно з прогнозом Мінекономіки на 2021 рік, варто очікувати зростання економіки на 4,6%.

Водночас українські аналітики прогнозують, що українська економіка різко зросте на 10% у другому кварталі 2021 року після п’яти послідовних кварталів спаду.

Нацбанк очікує зростання економіки цьогоріч на 4,2% порівняно із падінням минулого року на 4,4%. А середній прогноз 12 аналітиків передбачає зростання на 4% у 2021 році.