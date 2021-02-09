В Україні запускають пілотний проект реформи НУШ для 5-9 класів

У 2021 році в Україні запустять пілотний проект реформи Нової української школи на рівні базової середньої освіти (5-9 класи).

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет на форумі Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями.

Стандарт базової середньої освіти затвердили у вересні 2020 року. На її основі нині розроблено типову освітню програму та розпочато розробку модельних навчальних програм.

У серпні 2020 року уряд ухвалив концепцію розвитку STEM-освіти. Її реалізацією займатимуться до 2027 року.

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За словами Шкарлета, для міністерства ключовим завданням на 2021 рік є продовження реформи Нової української школи.

– Цього року ми розпочинаємо пілотування реформи Нової української школи на наступному рівні – на рівні базової середньої освіти, – зазначив Сергій Шкарлет.

Робота старшої профільної школи