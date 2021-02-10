Судьи Апелляционного суда города Киева отклонили апелляцию защиты и оставили музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, под стражей.

Антоненко продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 2 апреля 2021 года.

Адвокаты защиты ходатайствовали о заключении Антоненко на поруки. Поручителей было около 15 человек, но судья попросил Антоненко выбрать только двоих.

Как поручители выступили четверо: Андрей Тетерев, Егор Чернев, Мария Ионова и Оксана Корчинская.

Антоненко остается единственным из трех обвиняемых в убийстве Павла Шеремета, который находится под стражей уже более года — с 14 декабря 2019 года.

Дело Шеремета

20 июля 2016 в Киеве при взрыве автомобиля погиб журналист Павел Шеремет.

Фигурантами по делу об убийстве Шеремета являются музыкант Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко и военный медик Яна Дугарь.

2 февраля 2021 года Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Андрею Антоненко. Так суд в очередной раз удовлетворил ходатайство стороны обвинения.