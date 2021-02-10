Судді Апеляційного суду міста Києва відхилили апеляцію захисту і залишили музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, якого звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, під вартою.

Антоненку продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 2 квітня 2021 року.

Адвокати захисту клопотали про взяття Антоненка на поруки. Поручителів було близько 15 осіб, але суддя попросив Антоненка обрати тільки двох.

Як поручителі виступили четверо: Андрій Тетерук, Єгор Черньов, Марія Іонова та Оксана Корчинська.

Антоненко залишається єдиним із трьох обвинувачених у вбивстві Павла Шеремета, який перебуває під вартою вже понад рік – з 14 грудня 2019 року.

Справа Шеремета

20 липня 2016 року у Києві під час вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет.

Фігурантами у справі про вбивство Шеремета є музикант Андрій Антоненко, лікар Юлія Кузьменко та військовий медик Яна Дугарь.

2 лютого 2021 року Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Андрію Антоненку. Так суд укотре задовольнив клопотання сторони обвинувачення.