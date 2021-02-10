Люди не могут жить задним числом: Гройсман о несвоевременной индексации пенсий

Ежегодная мартовская индексация пенсий, которая оформлена и закреплена на законодательном уровне уже более трех лет, снова оказалась под угрозой, поскольку правительство до сих пор не приняло предусмотренных законом решений.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал премьер-министр Украины (2016-2019 гг), лидер партии Украинская стратегия Гройсмана Владимир Гройсман.

Он напомнил, что в прошлом году индексация пенсий так же была провалена — по разным причинам, в частности из-за локдауна в стране.

— В октябре 2017 года по инициативе нашего правительства были проведены системные изменения. Мы на 100% повысили пенсии военным. Количество пенсионеров на минимальной пенсии снизилась с 8 до 4 млн человек, — сказал Владимир Гройсман.

Политик отметил, что с марта предстоит индексация примерно на 11%.

— Сейчас уже 9-10 февраля, а решение правительства (о проценте индексации, — Ред.) еще не принято. Оно должно было быть принято еще в январе — пенсионеры должны понимать, как вырастут выплаты… В прошлом году пенсионерам индексировали пенсии в мае — задним числом. Но задним числом люди жить не могут.

Отдельно Владимир Гройсман обратил внимание на то, что такая же ситуация с программами поддержки предпринимательства. Как отметил политик, правительство рассказывает о выдаче более 20 млрд грн кредитов под 5-7-9 процентов, а надо было выдавать, условно, 220 млрд грн под ноль процентов — для развития и модернизации.

— В чем смысл государственного управления: государство беспокоиться о своем гражданине. Надо дать людям деньги не для того, чтобы они брали кредиты под проценты и платили рабочим зарплаты. Надо было давать деньги под технологии, под рост, под стартапы — под рост экономики.

Владимир Гройсман отметил, что если действия власти пока не изменить, то через 5-10 лет то, что у нас есть сейчас покажется цветочками.

Накопительная пенсионная система

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что правительству уже в этом году удастся запустить накопительную пенсионную систему.

По его мнению, накопительная пенсионная система будет давать возможность украинцам получать достойные пенсии и развивать экономику страны. Поэтому введение такой системы — важная задача для власти.