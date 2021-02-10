Люди не можуть жити заднім числом: Гройсман про несвоєчасну індексацію пенсій

Щорічна березнева індексація пенсій, яка оформлена і закріплена на законодавчому рівні вже понад три роки, знову опинилася під загрозою, оскільки уряд досі не ухвалив передбачених законом рішень.

Про це в ефірі одного з телеканалів сказав прем’єр-міністр України (2016-2019 рр), лідер партії Українська стратегія Гройсмана Володимир Гройсман.

Він нагадав, що минулого року індексація пенсій так само була провалена – з різних причин, зокрема через локдаун в країні.

– У жовтні 2017 року за ініціативи нашого Уряду були проведені системні зміни. Ми на 100% підвищили пенсії військовим. Кількість пенсіонерів на мінімальній пенсії знизилася з 8 до 4 млн людей, – сказав Володимир Гройсман.

Політик наголосив, що з березня має відбутися індексація приблизно на 11%.

– Наразі вже 9-10 лютого, а рішення уряду (про відсоток індексації, – Ред.) ще не ухвалено. Воно мало бути ухвалено ще в січні – пенсіонери мають розуміти, як зростуть виплати… Минулого року пенсіонерам індексували пенсії в травні – заднім числом. Але заднім числом люди жити не можуть.

Окремо Володимир Гройсман звернув увагу на те, що така сама ситуація із програмами підтримки підприємництва. Як наголосив політик, уряд розповідає про видачу понад 20 млрд грн кредитів під 5-7-9 відсотків, а треба було видавати, умовно, 220 млрд грн під нуль відсотків – задля розвитку і модернізації.

– У чому сенс державного управління: держава має турбуватися про свого громадянина. Треба дати людям гроші не для того, щоб вони брали кредити під відсотки і платили робітникам зарплати. Треба було давати гроші під технології, під зростання, під стартапи – під зростання економіки.

Володимир Гройсман зазначив, якщо дії влади наразі не змінити, то за 5-10 років те, що ми маємо зараз здаватиметься нам квіточками.

Накопичувальна пенсійна система

Премєр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що уряду вже цього року вдасться запустити накопичувальну пенсійну систему.

На його думку, накопичувальна пенсійна система даватиме можливість українцям отримувати достойні пенсії та розвиватиме економіку країни. Тому запровадження такої системи – важливе завдання для влади.