С амбициями все в порядке: Притула не собирается уходить из политики

Украинский телеведущий и общественный деятель Сергей Притула опроверг информацию о том, что он якобы решил уйти из политики.

Соответствующее видеообращение он разместил на странице в Facebook, отметив, что подобные слухи являются фейком.

— Вчера и сегодня заметил достаточно пристальное внимание к своей персоне со стороны ряда СМИ и лидеров общественного мнения. Они заявляют, что якобы Притуле надоело, он наигрался и решил уйти из политики. Во-первых, не дождетесь. Я понимаю, что многим бы этого хотелось, многим я мешаю. Но если я что-то говорю, то держу слово, — отметил он.

Сергей Притула также объяснил, что в прошлом году принял для себя серьезное и важное решение не быть равнодушным и попробовать что-то изменить в стране.

— С тех пор ничего не изменилось, мои планы остаются стабильными, с амбициями все в порядке. Моя мотивация никуда не исчезла, а вот сторонников и единомышленников прибавилось. Поэтому обещаю интересный и насыщенный год, — добавил он.

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Сергей Притула баллотировался в мэры Киева осенью 2020 года, но тогда победу получил Виталий Кличко. Несмотря на это, Притула заявил, что доволен результатами гонки.

Еще тогда он заверил, что планирует оставаться в политике, активно развиваться в этой сфере и участвовать в формировании фракции Голос и программе ее функционирования.