З амбіціями все гаразд: Притула не збирається йти з політики

Український телеведучий і громадський діяч Сергій Притула спростував інформацію про те, що він начебто вирішив піти з політики.

Відповідне відеозвернення він розмістив на сторінці у Facebook, зазначивши, що подібні чутки є фейком.

– Вчора і сьогодні помітив достатньо прискіпливу увагу до своєї персони з боку низки мас-медіа і лідерів громадської думки. Вони заявляють, що начебто Притулі набридло, він награвся і вирішив піти з політики. По-перше, не дочекаєтесь. Я розумію, що багатьом би цього би хотілося, багатьом я заважаю. Але якщо я щось кажу, то дотримуюся свого слова, – зазначив він.

Сергій Притула також пояснив, що минулого року ухвалив для себе серйозне та вагоме рішення не бути байдужим і спробувати щось змінити в країні.

– Відтоді нічого не змінилося, мої плани залишаються стабільними, з амбіціями все гаразд. Моя мотивація нікуди не зникла, а от коло прихильників та однодумців зросло. Тому обіцяю цікавий та насичений рік, – додав він.

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Сергій Притула балотувався у мери Києва восени 2020 року, але тоді перемогу отримав Віталій Кличко. Попри це, Притула заявив, що задоволений результатами перегонів.

Ще тоді він запевнив, що планує залишатися у політиці, активно розвиватися у цій сфері і брати участь у формуванні фракції Голос та програмі її функціонування.

Днями стало відомо, що Сергій Притула перестав бути членом політради партії Голос. Але, попри це, він все ж залишається членом політсили. Після цього у мережі і з’явилися чутки, про те, що Сергій Притула начебто вирішив піти з політики.