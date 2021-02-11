На днях премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал в первой половине 2021 года новую программу финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых.

Пока над этой программой правительство работает совместно с Национальным банком.

Факты ICTV рассказывают, насколько реально ввести в Украине такую ​​инициативу, кто сможет получить деньги, стоит ли пользоваться программой и что делать, если процентную ставку решат повысить.

Может ли ипотека под 5% годовых появиться в 2021 и будет ли на нее спрос

Юрист L.I.Group Анастасия Харицкая объясняет: под ипотекой под 5% имеется в виду, что гражданин получает кредит с процентной ставкой, установленной банком на уровне UIRD*12+4,5% или UIRD*12+7% (украинский индекс ставок по депозитам физлиц, который рассчитывается на 12 месяцев — Ред.).

Но Фонд развития предпринимательства возместит разницу между суммой начисленных процентов по установленной банком ставке и суммой начисленных процентов по ставке 5%.

То есть, если банком установлена ​​ставка 12,88%, то заемщик заплатит 5%, а Фонд развития предпринимательства — 7,88% в денежном эквиваленте.

Однако реализация инициативы напрямую будет зависеть от государственного финансирования. Поэтому мнения, смогут ли украинцы пользоваться дешевыми кредитами на жилье в 2021 году, разделяются.

Так, Анастасия Харицкая отмечает, что принимая во внимание программу Молодежный кредит, которая была введена в 2013 году и действует до сих пор, есть четкие основания полагать, что новая инициатива правительства также будет работать и будет пользоваться спросом.

А вот член Ассоциации юристов Украины, адвокат Регина Харченко добавляет, что определенные результаты этой программы можно будет увидеть как минимум через пять лет.

— Если правительство выделит весомый фонд для возмещения процентов коммерческим и государственным банкам, обеспечит простую процедуру оформления и расширит сеть банков, которые будут участвовать в программе — это будет иметь конечный положительный результат для украинцев, — убеждена она.

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский обращает внимание на другой аспект инициативы. Он объясняет, что компенсируется разница в процентных ставках за счет средств госбюджета. А поскольку в госбюджете финансирование этой программы заложено не было, то возникает вопрос, откуда возьмутся деньги для нее.

Стоит ли пользоваться программой и кто это сможет сделать

Премьер пока не раскрывал деталей, для кого будут доступны дешевые кредиты на жилье. Но некоторые эксперты предполагают, что воспользоваться ими сможет широкий круг граждан.

Хотя Александр Хмелевский отмечает, что если средства на ипотеку под 5% в Украине таки найдут, то их количество будет ограничено. Поэтому не стоит рассчитывать, что все желающие смогут получить кредит.

В то же время адвокат Регина Харченко объясняет, что средства смогут получить украинцы, которые не имеют в частной собственности объектов недвижимости (квартир, домов, земельных участков) на приобретение жилья в размере 50 кв. м на семью + 20 кв. м для каждого следующего члена семьи. То есть, в целом это молодые семьи, имеющие детей.

— Для семей со средним достатком и постоянным доходом — это прекрасная возможность получить собственное жилье. Вместе с тем следует обратить внимание, что размер кредитования ограничен: объект недвижимости должен быть стоимостью не более 2 млн грн, — добавляет эксперт.

Может ли резко подорожать процентная ставка и превысить 5%

Согласно заявлениям правительства и Укрфинжилья, ставки лизинга и ипотеки должны быть стабильными весь период. Однако специалисты предупреждают, что развитие ситуации прогнозировать трудно, поэтому не исключают повышения ставки.

Юрист Анастасия Харицкая объясняет, что ставка по ипотечному кредиту будет пересматриваться ежегодно и может изменяться согласно UIRD*12 (украинский индекс ставок по депозитам физлиц, который рассчитывается на 12 месяцев — Ред.). Но изменения должны влиять только на сумму, которую Фонд будет возмещать банку.

— Есть необходимость подчеркнуть, что кредитный и ипотечный договоры будут заключаться с банком, а не с Фондом. Поэтому если отменят постановление о введении программы удешевления ипотечного кредита, то человек, который его брал, будет вынужден платить полную процентную ставку по договору, — добавляет эксперт.

Также юрист подчеркивает, что если человек, который брал кредит, нарушает срок уплаты свыше 30 дней, то компенсация процентов приостанавливается. Ее смогут восстановить, если заемщик в течение 90 дней заключит с банком соглашение о реструктуризации долга.

А если не сделать взнос по кредиту в течение 90 дней, то заемщик вообще потеряет право на компенсацию.

В то же время Александр Хмелевский обращает внимание на то, что заемщики могут оказаться в затруднительном положении из-за того, что, согласно официальным прогнозам, инфляция в 2021 году может вырасти до 7%.

Это может привести к поднятию Нацбанком учетной ставки, из-за чего придется выделять из госбюджета дополнительные средства для компенсации разницы. А поскольку ипотечные кредиты выдаются на срок до 20 лет, не исключено, что ставки по ипотеке будут существенно увеличены.

Как введение дешевой ипотеки повлияет на рынок

Член Ассоциации юристов Украины Анна Леус прогнозирует, что в случае успешной реализации программы можно ожидать уменьшения спроса на аренду жилой недвижимости.

— Влияние на рынок недвижимости в части покупки жилья также произойдет, поскольку спрос вырастет. Но, учитывая особые условия приобретения жилья в рамках программы, как это случится, — увидим позже.

В то же время Анастасия Харицкая добавляет, что уменьшение процентной ставки должно было увеличить спрос на рынке недвижимости и вызвать повышение цен на квадратные метры. Но, учитывая низкий уровень финансового обеспечения украинцев, а также низкий уровень наполнения бюджета, программа не сможет в значительной степени повлиять на рынок недвижимости.

Как защитить свои права в случае повышения процентной ставки

Юристы советуют внимательно анализировать договор и пользоваться услугами профессионалов перед оформлением документов.

Как правило, все условия и возможные случаи увеличения процентных ставок предусмотрены в договоре. В любом случае, должен быть механизм согласования изменения договорных условий.

Адвокат Регина Харченко также советует обращать внимание на то, может ли государство в одностороннем порядке изменить ставку из-за форс-мажора, дефолта, военных действий и так далее. Кроме того, нужно очень внимательно выбирать банк и требовать четкий график оплаты, где прописана и возможность досрочного погашения кредита без штрафов для заемщика.

Между тем с 1 марта в Украине заработает ипотека под 7% годовых. Однако это коснется только тех кредитов, которые граждане Украины берут в гривне, и на жилье, построенное не ранее 2015 года.

Больше о том, как будет работать ипотека под 7% и каких изменений ожидать на рынке — читайте в нашем материале.