Погода 9 февраля в Украине будет морозной и снежной. В большинстве областей будет солнечно.

Ветер преимущественно северо-западный, его скорость достигнет 7-12 м/с.

Подробнее о погоде в Украине 14 февраля — в материале Фактов ICTV.

На Востоке ясно: дневная температура составит до -10 °, ночью местами до -13°.

На Западе во всех областях осадки, весь день будет мрачным: дневная температура до -5°, ночью до -8°.

На юге солнечно и без осадков: синоптики прогнозируют, что днем ​​термометры покажут до -4°, ночью до -13°.

На Севере также солнечно, в некоторых областях будет идти снег: днем ​​до -7°, ночью местами до -14°.

В Центре мрачно и прохладно: ночью до -14°, днем ​​до -9°.

В Киеве синоптики прогнозируют до -5° днем, вечером столбик термометра опустится до -14°.

Погода в Украине в феврале 2021

В Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в феврале 2021 будет морозной и снежной.

В последнем месяце зимы часто будет меняться направление ветра. Средняя месячная температура февраля составит от -3° до +2°.