Погода 9 февраля в Украине будет морозной и снежной. В большинстве областей будет солнечно.
Ветер преимущественно северо-западный, его скорость достигнет 7-12 м/с.
Подробнее о погоде в Украине 14 февраля — в материале Фактов ICTV.
На Востоке ясно: дневная температура составит до -10 °, ночью местами до -13°.
На Западе во всех областях осадки, весь день будет мрачным: дневная температура до -5°, ночью до -8°.
На юге солнечно и без осадков: синоптики прогнозируют, что днем термометры покажут до -4°, ночью до -13°.
На Севере также солнечно, в некоторых областях будет идти снег: днем до -7°, ночью местами до -14°.
В Центре мрачно и прохладно: ночью до -14°, днем до -9°.
В Киеве синоптики прогнозируют до -5° днем, вечером столбик термометра опустится до -14°.
Погода в Украине в феврале 2021
В Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в феврале 2021 будет морозной и снежной.
В последнем месяце зимы часто будет меняться направление ветра. Средняя месячная температура февраля составит от -3° до +2°.