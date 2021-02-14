Погода на 14 лютого в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 9 лютого в Україні буде морозною і сніжною. У більшості областях очікується сонячна погода.

Вітер переважно північно-західний, його швидкість досягне 7-12 м/с.

Детальніше про погоду в Україні 14 лютого – у матеріалі Фактів ICTV.

На Сході хмарно з проясненнями: денна температура становитиме до -10°, вночі подекуди до -13°.

На Заході у всіх областях опади, весь день буде похмурим: денна температура до -5°, вночі до -8°.

На Півдні сонячно і без опадів: синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до -4°, вночі до -13°.

На Півночі також сонячно, у деяких областях сніжитиме: вдень до -7°, вночі подекуди до -14°.

У Центрі похмуро та прохолодно: вночі до -14°, вдень до -9°.

У Києві синоптики прогнозують до -5° вдень, ввечері стовпчик термометра знизиться до -14°.

Погода в Україні в лютому 2021

В Укргідрометцентрі прогнозують, що погода в Україні в лютому 2021 буде морозною та сніжною.

В останньому місяці зими часто змінюватиметься напрямок вітру. Середня місячна температура лютого складе від -3° до +2°.