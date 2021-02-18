В начале 2021 года украинцы увидели резкие скачки курса доллара. Если в январе стоимость американской валюты была в пределах 28,4, то уже в феврале ее цена упала до 27,8.

Но стоит ли ожидать укрепления гривны в дальнейшем и сможет ли то, что миссия МВФ уехала из Украины, так и не договорившись о пересмотре программы и не согласовав новый транш, повлиять на стабильность национальной валюты — читайте в нашем материале.

Экономист Алексей Кущ в комментарии Фактам ICTV говорит: то, что Украине пока не удалось договориться об очередном транше от МВФ, не повлияет на курс гривны и макрофинансовую стабильность. Поскольку сейчас на рынке облигаций внутреннего государственного займа наблюдается приток финансовых инвестиций и резиденты вкладывают деньги в украинские государственные ценные бумаги. Объем этих вложений только за последний месяц вырос до более 100 млрд грн.

— Гривна — циклическая сезонная валюта. Примерно с конца зимы она обычно начинает укрепляться. Пик этого укрепления приходится на начало-середину лета. По моему мнению, диапазон укрепления будет колебаться в пределах 50 коп. — 2 грн от уровня 28 грн за $1. То есть летом стоимость доллара может составлять, к примеру, 26 грн или 27,5. Это уже будет зависеть от экономических факторов, — объясняет эксперт.

Это же мнение подтверждает кандидат экономических наук Александр Хмелевский. Он также отмечает, что кредиты МВФ не имеют непосредственного влияния на курс доллара в Украине. Хотя средства, полученные от Фонда, направляются на пополнение валютных резервов, Нацбанк не имеет права их использовать для валютных интервенций и поддержки курса гривны.

Поэтому средства МВФ размещаются за границей на депозитах в иностранных банках или вкладываются в иностранные ценные бумаги. То есть полученные деньги не используются в Украине и не имеют влияния на ее экономику.

Кроме того, Александр Хмелевский убеждает, что сейчас Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы не допустить обесценивания гривны. Однако он обращает внимание на то, что в бюджете на 2021 год среднегодовой курс гривны заложен на уровне 29,1 грн за $1.

— Если нам удастся избежать кризиса в первой половине 2021 года, с большой вероятностью к концу весны курс гривны снизится до 29 грн за $1. В последнее время колебания валютного курса усилились. Поэтому, учитывая риски кризиса и девальвации, сбережения лучше хранить в иностранной валюте, — советует эксперт.

В то же время Алексей Кущ добавляет, что сейчас прослеживается благоприятная ситуация на внешних рынках. Так, цены на кукурузу выросли до семилетнего максимума. То же самое можно сказать о железной руде — она ​​котируется на уровне $180 за 1 тонну.

Поэтому сырьевой экспорт в условиях коронакризиса помог несколько амортизировать так называемые внешние шоки, поскольку сырье всегда в цене. Ведь во время кризиса люди покупают меньше автомобилей, предметов роскоши, других бытовых вещей, но потребление сырья происходит в любом случае, даже несмотря на кризис.

Между тем Александр Хмелевский отмечает, что сейчас действительно есть стабильный спрос импортеров на украинское зерно, восстанавливается спрос на продукцию металлургии. Однако экономическая стабилизация всегда сопровождается ростом импорта, а дополнительная экспортная выручка компенсируется затратами на импорт. Поэтому увеличение экспорта существенно не отразится на курсе гривны.

Ситуацию, которая сейчас сложилась с МВФ, Алексей Кущ называет постепенным восстановлением субъектной позиции украинской власти. Поскольку президент Владимир Зеленский пытается действовать более рационально и прагматично.

— Сейчас Украина не сильно нуждается в этом транше, поскольку обычно он важен, если страна находится в эпицентре кризиса, как это было в июне прошлого года, когда второй квартал был абсолютно провальным с точки зрения экономики из-за карантина, — говорит эксперт.

Также, по словам экономиста, транш необходим, когда есть резкое сокращение золотовалютных резервов Нацбанка, из-за чего гривна обесценивается и чтобы ее поддерживать регулятор должен использовать запасы. Сейчас же совсем другая ситуация: золотовалютные резервы НБУ на максимально историческом уровне — примерно $28- 29 млрд.

Поэтому гривна укрепляется и Нацбанк наоборот выкупает валюту на межбанковском рынке примерно по $90-100 млн в сутки, чтобы сдержать резкое укрепление гривны. Учитывая это, экономист отмечает, что пока нет необходимости брать кредит, за который нужно платить и проценты.

Не повлияет на курс валют и резкий рост биткоина. Алексей Кущ объясняет: эта криптовалюта фактически является альтернативным финтехом (технологии, которые помогают финансовым службам и компаниям управлять финансовыми аспектами бизнеса, — Ред.), который используют, в частности, для того, чтобы обходить финансовый мониторинг в классических банках, которые работают с национальными валютами.

Поэтому сейчас это не имеет никакого отношения к валютным тенденциям среди классических денег.

Между тем в мире биткоин чуть ли не ежедневно обновляет исторический максимум. По состоянию на 17 февраля стоимость криптовалюты выросла до $51 тыс.

Курс биткоина к доллару начал расти с 8 февраля, когда компания Илона Маска Tesla, которая занимается производством электромобилей, сообщила, что инвестировала $1,5 млрд в криптовалюу и анонсировала, что в ближайшем будущем хочет начать принимать биткоин как форму оплаты за свои товары.