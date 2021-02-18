На початку 2021 року українці побачили різкі стрибки курсу долара. Якщо у січні вартість американської валюти була у межах 28,4, то вже у лютому її ціна впала до 27,8.

Але чи варто очікувати на зміцнення гривні надалі і чи те, що місія МВФ поїхала з України, так і не домовившись про перегляд програми і не погодивши новий транш, зможе вплинути на стабільність національної валюти – читайте у нашому матеріалі.

Економіст Олексій Кущ у коментарі Фактам ICTV говорить: те, що Україні поки не вдалося домовитися про черговий транш від МВФ, не вплине на курс гривні і макрофінансову стабільність. Оскільки наразі на ринку облігацій внутрішньої державної позики спостерігається приплив фінансових інвестицій і резиденти вкладають гроші в українські державні цінні папери. Обсяг цих вкладень тільки за останній місяць зріс до понад 100 млрд грн.

– Гривня – циклічна сезонна валюта. Приблизно з кінця зими вона зазвичай починає зміцнюватися. Пік цього зміцнення припадає на початок-середину літа. На мою думку, діапазон зміцнення коливатиметься в межах 50 коп. – 2 грн від рівня 28 грн за $1. Тобто влітку вартість долара може становити, до прикладу, 26 грн або 27,5. Це вже залежатиме від економічних чинників, – пояснює експерт.

Цю ж думку підтверджує кандидат економічних наук Олександр Хмелевський. Він також зазначає, що кредити МВФ не мають безпосереднього впливу на курс долара в Україні. Хоча кошти, отримані від Фонду, спрямовують на поповнення валютних резервів, проте Нацбанк не має права їх використовувати для валютних інтервенцій та підтримки курсу гривні.

Тому кошти МВФ розміщуються за кордоном на депозитах в іноземних банках або вкладаються в іноземні цінні папери. Тобто отримані гроші не використовуються в Україні та не мають впливу на її економіку.

Крім того, Олександр Хмелевський переконує, що наразі Україна має достатні валютні резерви, щоб не допустити знецінення гривні. Однак він звертає увагу на те, що в бюджеті на 2021 рік середньорічний курс гривні закладений на рівні 29,1 грн за $1.

– Якщо нам вдасться уникнути кризи в першій половині 2021 року, з великою ймовірністю до кінця весни курс гривні знизиться до 29 грн за $1. Останнім часом коливання валютного курсу посилились. Тому, з огляду на ризики кризи та девальвації, заощадження краще зберігати в іноземній валюті, – радить експерт.

Водночас Олексій Кущ додає, що наразі простежується сприятлива ситуація на зовнішніх ринках. Так, ціни на кукурудзу зросли до семирічного максимуму. Те саме можна сказати про залізну руду – вона котирується на рівні $180 за 1 тонну.

Тому сировинний експорт в умовах коронакризи допоміг дещо амортизувати так звані зовнішні шоки, оскільки сировина завжди в ціні. Адже під час кризи люди купують менше автомобілів, предметів розкоші, інших побутових речей, але споживання сировини відбувається у будь-якому разі, навіть попри кризу.

Тим часом Олександр Хмелевський зазначає, що зараз справді є стабільний попит імпортерів на українське зерно, відновлюється попит на продукцію металургії. Проте економічна стабілізація завжди супроводжується зростанням імпорту, а додаткова експортна виручка компенсується витратами на імпорт. Тому збільшення експорту суттєво не позначиться на курсі гривні.

Ситуацію, яка наразі склалася з МВФ, Олексій Кущ називає поступовим відновленням суб’єктної позиції української влади. Оскільки президент Володимир Зеленський намагається діяти більш раціонально і прагматично.

– Зараз Україна не надто потребує цього траншу, оскільки зазвичай він важливий, якщо країна перебуває в епіцентрі кризи, як це було в червні минулого року, коли другий квартал був абсолютно провальним з погляду економіки через карантин, – говорить експерт.

Також, за словами економіста, транш необхідний, коли є різке скорочення золотовалютних резервів Нацбанку, через що гривня знецінюється і щоб її підтримувати регулятор повинен використовувати резерви. Наразі ж зовсім інша ситуація: золотовалютні резерви НБУ на максимально історичному рівні – приблизно $28-29 млрд.

Тому гривня зміцнюється і Нацбанк навпаки викуповує валюту на міжбанківському ринку приблизно по $90-100 млн за добу, щоб стримати різке зміцнення гривні. З огляду на це економіст зазначає, що наразі немає потреби брати кредит, за який потрібно сплачувати і відсотки.

Не вплине на курс валют і різке зростання біткоїна. Олексій Кущ пояснює: ця криптовалюта фактично є альтернативним фінтехом (технології, які допомагають фінансовим службам і компаніям управляти фінансовими аспектами бізнесу, – Ред.), який використовують, зокрема, для того, щоб обходити фінансовий моніторинг в класичних банках, які працюють з національними валютами.

Тому зараз це жодним чином не стосується валютних тенденцій серед класичних грошей.

Тим часом у світі біткоїн чи не щодня оновлює історичний максимум. Станом на 17 лютого вартість криптовалюти зросла до $51 тис.

Курс біткоїна до долара почав рости з 8 лютого, коли компанія Ілона Маска Tesla, яка займається виробництвом електромобілів, повідомила, що інвестувала $1,5 млрд у криптовалюу і анонсувала, що в найближчому майбутньому хоче почати приймати біткоїн як форму оплати за свої товари.