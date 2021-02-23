Российская Федерация продолжает наращивать ядерный потенциал на территории оккупированного Крыма. Это подрывает безъядерный статус полуострова и грозит мировой безопасности.

На этой проблеме в очередной раз акцентировал внимание глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на Конференции по разоружению 2021 года, которая прошла 23 февраля.

— Гибридная агрессия России против Украины подрывает архитектуру глобальной безопасности, построенную на основополагающих международных документах, — отметил Дмитрий Кулеба.

В этом контексте министр вспомнил Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и их уничтожении, Конвенцию о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия.

Он также заявил, что агрессию РФ по отношению к Украине можно рассматривать как угрозу ее военной экспансии Европы.

Наращивание ядерного потенциала РФ в Крыму

Украина регулярно заявляет о проблеме наращивания ядерного потенциала России в Крыму.

Лидеры страны призывают западных коллег активно противостоять агрессии Кремля.

Подробнее об аннексии Крыма читайте на Фактах ICTV.