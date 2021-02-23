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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубнік |

Кулеба заявив про нарощування ядерного потенціалу РФ у Криму

Російська Федерація продовжує нарощувати ядерний потенціал на території окупованого Криму. Це підриває без’ядерний статус півострова і загрожує світовій безпеці.

Дмитрий Кулеба

На цій проблемі укотре акцентував очільник МЗС України Дмитро Кулеба на Конференції з роззброєння 2021 року, що пройшла 23 лютого.

– Гібридна агресія Росії проти України підриває архітектуру глобальної безпеки, побудовану на основоположних міжнародних документах, – зазначив Дмитро Кулеба.

У цьому контексті міністр згадав Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, Конвенцію про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їхнє знищення, Конвенцію про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї.

Він також заявив, що агресію РФ відносно України можна розглядати як загрозу її військової експансії Європи.

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Нарощування ядерного потенціалу РФ у Криму

Україна регулярно заявляє про проблему нарощування ядерного потенціалу Росії у Криму.

Лідери країни закликають західних колег активно протистояти агресії Кремля.

Детальніше про анексію Криму читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МЗС

Фото: Урядовий портал

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