Російська Федерація продовжує нарощувати ядерний потенціал на території окупованого Криму. Це підриває без’ядерний статус півострова і загрожує світовій безпеці.

На цій проблемі укотре акцентував очільник МЗС України Дмитро Кулеба на Конференції з роззброєння 2021 року, що пройшла 23 лютого.

– Гібридна агресія Росії проти України підриває архітектуру глобальної безпеки, побудовану на основоположних міжнародних документах, – зазначив Дмитро Кулеба.

У цьому контексті міністр згадав Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, Конвенцію про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їхнє знищення, Конвенцію про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї.

Він також заявив, що агресію РФ відносно України можна розглядати як загрозу її військової експансії Європи.

Нарощування ядерного потенціалу РФ у Криму

Україна регулярно заявляє про проблему нарощування ядерного потенціалу Росії у Криму.

Лідери країни закликають західних колег активно протистояти агресії Кремля.

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