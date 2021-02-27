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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

ВВП вырастет на 4%: Fitch прогнозирует восстановление экономики Украины в 2021

Показатель валового внутреннего продукта Украины в 2021 году вырастет на 4,1%, поэтому экономика страны постепенно начнет восстанавливаться после спада на 4,2% в 2020 году.

держбюджет

Такой прогноз обнародовало международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

По словам аналитиков, на рост ВВП повлияет увеличение производства сельскохозяйственной продукции и частичное восстановление инвестиций.

В то же время агентство предупреждает, что вторая волна коронавируса была намного сложнее, чем первая. Поэтому аналитики прогнозируют снижение темпов роста ВВП до 3,8% в 2022 году.

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Накануне министр развития экономики Игорь Петрашко сообщил, что после коронакризиса экономическая ситуация в Украине постепенно стабилизируется. В частности, падение ВВП в III квартале замедлилось до 3,5%, а в IV квартале — до 1%.

Министр убежден, что сейчас довольно благоприятные условия для экономического восстановления. Минэкономики прогнозирует, что в 2021 году стоит ожидать роста экономики на 4,6%.

Источник: Fitch Ratings

Фото: Dreamstime

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