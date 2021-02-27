ВВП зросте на 4%: Fitch прогнозує відновлення економіки України у 2021

Показник валового внутрішнього продукту України у 2021 році зросте на 4,1%, тому економіка країни поступово почне відновлюватися після спаду на 4,2% у 2020 році.

Такий прогноз оприлюднило міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings.

За словами аналітиків, на зростання ВВП вплине збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та часткове відновлення інвестицій.

Водночас агентство застерігає, що друга хвиля коронавірусу була набагато складнішою, ніж перша. Тому аналітики прогнозують зниження темпів зростання ВВП до 3,8% у 2022 році.

Напередодні міністр розвитку економіки Ігор Петрашко повідомив, що після коронакризи економічна ситуація в Україні поступово стабілізується. Зокрема, падіння ВВП у ІІІ кварталі уповільнилося до 3,5%, а в IV кварталі – до 1%.

Міністр переконаний, що наразі доволі сприятливі умови для економічного відновлення. Мінекономіки прогнозуэ, що у 2021 році варто очікувати зростання економіки на 4,6%.

Джерело: Fitch Ratings