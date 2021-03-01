В течение последней недели февраля цена топлива на украинских АЗС значительно возросла.

Буквально за день цена за литр А-95 подскочила почти на 1 грн. Пока что стоимость бензина в Украине продолжает свой рост.

В то же время на мировом рынке растет и цена на нефть, что точно не является чем-то положительным для Украины, которая не способна самостоятельно обеспечить себя нефтепродуктами.

Факты ICTV рассказывают, что подтолкнуло цены на бензин к росту и стоит ли ожидать их снижения в ближайшем будущем.

Динамика повышения

Рост цены на бензин не является чем-то новым для Украины, но за последний месяц стоимость горючего сильно изменилась. Если в начале февраля за литр А-95 в среднем просили около 26,47 грн, то сейчас – 28,22 грн.

Значительный скачок наблюдался в последнюю неделю февраля, когда большинство сетей АЗС подняли стоимость А-95 почти на 1 грн.

Всего с начала года украинцам приходится платить в среднем на 3 грн больше за литр горючего.

Поскольку Украина не может самостоятельно обеспечивать себя нефтью и нефтепродуктами, то их приходится закупать на международных рынках.

Однако цена горючего поднялась до уровней начала 2020 года лишь недавно, а их падение в течение значительной части прошлого года было обусловлено сниженным спросом на нефть из-за пандемии коронавируса.

Сейчас же во многих странах продолжается кампания по массовой вакцинации от Covid-19, а это значит, что растут и надежды на возвращение к более-менее нормальному образу жизни.

Конечно, на это реагируют и все рынки, с чем частично связан нынешний рост цен на бензин. Но не только это подталкивает стоимость горючего к росту.

Тяга к росту

Одним из факторов, который всегда влиял на формирование стоимости бензина, был курс доллара. Однако сейчас он закрепился на более или менее стабильной отметке около 28 грн/долл. Поэтому сейчас рост стоимости топлива на АЗС с ним не связан.

А вот на рынке нефти ситуация совсем другая. В течение этого года цена нефти марки Brent выросла с $51,73 за баррель до $65,58 (по состоянию на 26 февраля 2021 года).

В комментарии Фактам ICTV директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что именно это стало основной причиной изменения цены на бензин.

– Начиная с октября 2020 года цена на нефть выросла с $37 до $67, что установило рекорд в этом году на прошлой неделе. Мы, как страна, которая импортирует нефтепродукцию примерно на 85%, не могли не почувствовать этого роста, – говорит Куюн.

Цена топлива должна была вырасти еще в начале 2021 года, но этому помешали несколько факторов, которые способствовали меньшей мобильности населения и общему снижению спроса на бензин.

Во-первых, это были сильные морозы, которые пришлись на значительный период января-февраля. Во-вторых, в Украине все же ввели локдаун, из-за которого у людей также было меньше поводов для того, чтобы передвигаться с помощью авто.

– Люди были менее подвижными, использовали меньше топлива, поэтому удалось растянуть запасы более дешевых нефтепродуктов еще и на февраль. Но в конце месяца запас прочности исчерпали, из-за чего мы и увидели ускоренный процесс подорожания бензина – объясняет директор консалтинговой группы А-95.

По мнению экономиста Алексея Куща, сейчас самым значительным фактором, который толкает цену топлива вверх, является цена нефти на мировом рынке, а также отложенный спрос на энергоносители.

– В высоком диапазоне $60-70 нефть может продержаться достаточно длительное время. Самое главное – мы наблюдаем так называемый сырьевой отскок мировой экономики. То есть тот отложенный спрос на сырье, который был сформирован в период карантина. Чем быстрее будут открываться границы, завершаться карантины, тем сильнее будет отскок. Концентрация отложенного спроса на коротком промежутке времени будет “выдувать” такие сырьевые “пузыри”, в том числе и на рынке нефти, – рассказывает Кущ.

Изменится ли ситуация?

Несмотря на стремительный рост цены на нефть, в ближайшее время не стоит ожидать продолжения тенденции подорожания бензина в Украине.

Большинство крупных игроков рынка уже увеличили цену в корреляции со стоимостью нефти. Единственное, чего можно ожидать в ближайшее время – это рост цены на небольших сетях АЗС.

– Потенциал роста уже исчерпан. По крайней мере основные игроки синхронизировались с уровнями новых цен. Я не исключаю, что будет определенная синхронизация других сетей: периферийных или тех, кто немного задержался. Глобально процесс подорожания бензина уже прошел, – высказывает мнение Куюн.

Если ситуация будет оставаться стабильной, то и украинцы не будут покупать бензин еще дороже. Конечно, никто не может отменять подорожание из-за изменения курса гривны или инфляции.

По мнению Куща, сейчас не стоит ожидать, что стоимость нефти подскочит до $80-100 за баррель, но любые прыжки так или иначе будут отображаться на цене бензина в Украине.

Однако нельзя исключать и политической составляющей со стороны РФ, которая может негативно повлиять на цену бензина.

Конечно, ее могут корректировать путем снижения налогов, но вряд ли сейчас власть решится на такой шаг.

– Сейчас мы полностью зависим от импорта. Однако к этому может подключиться и политический фактор. Сейчас Россию сдерживает необходимость достройки Северного потока-2… После этого ее почти ничего не будет сдерживать. Не исключаю, что летом нас может ожидать эмбарго со стороны РФ на поставку нефти и нефтепродуктов. К ценовым проблемам могут прибавиться и логистические, соответственно они также будут коррелировать рост цен. Тогда у государства остается только шаг по уменьшению налогов, однако этого не будут делать, ведь бюджет и так дефицитный. Или же могут укреплять гривну, чтобы компенсировать валютный эквивалент цены на нефть. Однако это также нужно делать очень аккуратно, – высказывает мнение Кущ.

В ближайшее время цены на бензин в Украине должны закрепиться на тех значениях, которых достигли в течение последних недель, однако это не значит, что все останется так и в дальнейшем.

То, что Украина слишком зависима от иностранных нефтепродуктов – проблема, которая есть давно и которую нужно решать.

Но до этого времени нам остается только наблюдать, как растет стоимость горючего вместе с ценами на нефть и курсом доллара.