Мы возвращаемся в прошлое: Гройсман о состоянии украинской экономики

Лидер политической партии Украинская стратегия Владимир Гройсман уверен, что Украина будет возвращаться в прошлое, если в экономике государства будут расти долги, а реальные доходы украинцев уменьшаться.

— Хотел бы иметь возможность сказать, что ситуация развивается в правильном направлении, но, к сожалению, нет никаких оснований говорить так. Заложники этого — обычные украинцы! Страна стала сильнее, более защищенной? Нет! У нас по всем позициям отрицательный показатель. И это — ответственность правительства Украины, — сказал Гройсман.

Гройсман обратил внимание, что оправдание падения экономики пандемией — это неадекватная позиция, хотя бы потому, что в 2014-2016-2019 годах Украина столкнулась с блокировкой 20% экономики из-за войны в Донбассе, с необходимостью быстро переориентировать рынки сбыта, с другими вызовами. И при этом экономика росла.

— Во время нашего правительства мы росли в капитальных инвестициях — около 600 млрд грн в год. В 2020 году из-за Covid-19 показатель падал — на 204 млрд грн. И это степень ответственности правительства. Мы потеряли 204 млрд грн капинвестиций. Это значит, что мы будем делать меньше вещей. Что делает правительство? Говорит о программе 5-7-9. Выдали по ней 21 млрд грн. Они оказали поддержку 10% тех, кто нуждался в поддержке, — сказал политик.

По его словам, прогнозы о росте экономики в 2021 году такие же сомнительные, ведь причинами роста станут рост сырьевых рынков и рост расходов украинский на отопление и горячую воду.

— У меня душа болит! Мы возвращаемся в прошлое. Будет наращивание долгов, снижение темпов роста доходов людей. Что происходит в образовании, медицине, культуре, децентрализации, с тарифами — никто не может сказать, — добавил Гройсман.

Прогноз восстановления экономики Украины в 2021

Показатель валового внутреннего продукта Украины в 2021 году вырастет на 4,1%, поэтому экономика страны постепенно начнет восстанавливаться после спада на 4,2% в 2020 году.

Такой прогноз обнародовало международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. По словам аналитиков, на рост ВВП повлияет увеличение производства сельскохозяйственной продукции и частичное восстановление инвестиций.