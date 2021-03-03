Ми повертаємося в минуле: Гройсман про стан української економіки

Лідер політичної партії Українська стратегія Володимир Гройсман впевнений, що Україна повертатиметься у минуле, якщо в економіці держави зростатимуть борги, а реальні доходи українців зменшуватимуться.

— Хотів би мати можливість сказати, що ситуація розвивається в правильному напрямку, але, на жаль, немає жодної підстави говорити так. Заручники цього – звичайні українці! Країна стала сильнішою, більш захищеною? Ні! У нас по всіх позиціях від’ємний показник. І це – відповідальність уряду України, – сказав Гройсман.

Гройсман звернув увагу, що виправдання падіння економіки пандемією – це неадекватна позиція, хоча б тому, що у 2014-2016-2019 роках Україна стикнулася з блокуванням 20% економіки через війну на Донбасі, з необхідністю швидко переорієнтувати ринки збуту, з іншими викликами. І при цьому економіка зростала.

— За нашого уряду ми зростали в капітальних інвестиціях – близько 600 млрд грн на рік. У 2020 році через Covid-19 показник падав – на 204 млрд грн. І це ступінь відповідальності уряду. Ми втратили 204 млрд грн капінвестицій. Це значить, що ми будемо робити менше речей (на цей показник). Що робить уряд? Говорить про програму 5-7-9. Видали за нею 21 млрд грн. Вони надали підтримку 10% тих, хто потребував підтримки, – сказав політик.

За його словами, прогнози про ріст економіки у 2021 році такі ж сумнівні, адже причинами зростання стануть ріст сировинних ринків і зростання витрат українців на опалення і гарячу воду.

— У мене душа болить! Ми повертаємося в минуле. Буде нарощування боргів, зниження темпів росту доходів людей. Що відбувається в освіті, медицині, культурі, децентралізації, з тарифами – ніхто не може сказати, – додав Гройсман.

Прогноз відновлення економіки України у 2021

Показник валового внутрішнього продукту України у 2021 році зросте на 4,1%, тому економіка країни поступово почне відновлюватися після спаду на 4,2% у 2020 році.

Такий прогноз оприлюднило міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings. За словами аналітиків, на зростання ВВП вплине збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та часткове відновлення інвестицій.