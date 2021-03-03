Ежегодно в Украине рождается около 5,5 тыс. детей с врожденными пороками сердца. 600 из них можно спасти даже без разреза грудной клетки. Для этого необходимо просто установить сердечные импланты.

Однако стоимость такого импланта — почти 90 тыс. грн. Для малообеспеченных украинских семей это звучит как приговор. Благодаря активистам из инициативной группы HeartsCharityEvening только 2 года назад начала частично финансироваться программа по закупке сердечных имплантатов (оклюдеров) со стороны государства.

В этом году ее без обсуждения и с невозможностью внесения изменений выброшено из государственной программы. Все 600 семей (именно столько детей в 2021 году будут нуждаться в операций по устранению пороков сердца с помощью имплантов) остались один на один с необходимостью заплатить космические средства за спасение своих детей.

В Национальном институте имени Амосова профессиональные кардиохирурги, на счету которых тысячи спасенных сердец, с 2013 года делают бесплатно эндовоскулярные операции по устранению пороков сердца. Но без имплантов они бессильны.

Чтобы помочь, dobro.ua в партнерстве с благотворительным фондом Сердца будущего и всеми неравнодушными открыла сбор средств. Перечислив даже 1 гривну, вы можете спасти 600 детей с врожденными пороками сердца со всей Украины.

Почему именно 1 гривна в день? Потому что это именно та сумма, которую вы можете не заметить в своем кармане, но она способна изменить все. И благодаря вашей помощи маленькие пациенты получат шанс на здоровое детство.

— Установление оклюдеров (сердечный имплант) — это инновационный метод, который, в отличие от открытой операции на сердце, не требует разрезания грудной клетки, чтобы проводить операционное вмешательство, а затем длительной реабилитации. Ребенку не останавливают сердце, исключена гипоксия и потеря работы частиц головного мозга. Это абсолютно безопасные и современные операции, которые длятся всего несколько часов, а уже через два дня ребенок возвращается домой к привычной жизни, — рассказал ведущий детский кардиохирург Богдан Черпак.

Для платформы dobro.ua проекты по спасению детей с врожденными пороками сердца не новы. Вместе с благотворителями, лидерами мнений и звездами за все годы спасено почти полтысячи пациентов. Люди посвящали свои дни рождения добрвм делам и вели сбор средств на сердечные импланты, устраивали благотворительные ужины и бежали марафоны.

Телеведущий Павел Казарин более четырех лет отказывается от любых подарков в свой День рождения и предлагает друзьям и сторонникам поздравить его путем перечисления благотворительного взноса на платформе dobro.ua. Собранные средства помогли спасти девять детей с врожденными пороками сердца.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди тоже уже не впервые спасает детей с врожденными пороками сердца, посвящая не только дни рождения, но и устраивая благотворительные ужины. На ее счету 52 спасенных ребенка.

Кроме того, влиятельные и неравнодушные украинцы ради спасения детских сердец объединяются в большие благотворительные проекты. Один из таких стал флагманским и ежегодным.







Важна даже гривна: 600 детей с врожденными пороками сердца остались без госпомощи / 2 фотографии

HeartsCharityEvening — это благотворительный проект, который объединил людей, которые 4 года подряд устраивают благотворительные мероприятия, чтобы собрать средства на эндоваскулярные операции, а именно закупку имплантов. За это время собрано 11 190 772 грн и спасены 142 ребенка с врожденными пороками сердца.

Команда dobro.ua также уже дважды присоединилась к важной миссии и бегала свои “километры добра” на киевских марафонах, чтобы приобрести сердечные импланты для двух маленьких девочек — Марины и Дарьи.

На платформе dobro.ua не только известные украинцы, но и каждый из вас может создать собственный сбор к своему Дню рождения и посвятить его добрым делам. Сделать это можно здесь.

А помочь украинским семьям в приобретении сердечных имплантатов для их детишек можно здесь, или просто написать пост с хэштегом #гривнявдень и дать возможность еще большему количеству людей узнать о нашей важной миссии.