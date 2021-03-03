Щорічно в Україні народжується близько 5,5 тис. дітей із вродженими вадами серця. 600 з них можна врятувати навіть без розрізу грудної клітини. Для цього необхідно просто встановити серцеві імпланти.

Проте вартість такого імпланту – майже 90 тис. грн. Для малозабезпечених українських родин це звучить як вирок. Завдяки активістам з ініціативної групи HeartsCharityEvening тільки 2 роки тому почала частково фінансуватись програма із закупки серцевих імплантів (оклюдерів) з боку держави.

Цього року її без обговорення та з неможливістю внесення змін викинуто з державної програми. Всі 600 родин (саме стільки дітей у 2021 році будуть потребувати операцій з усунення вад серця за допомогою імплантів) залишились сам на сам з необхідністю заплатити космічні кошти за порятунок власних дітей.

У Національному інституті імені Амосова професійні кардіохірурги, за чиїми плечима тисячі врятованих сердець, з 2013 року роблять безкоштовно ендовоскулярні операції з усунення вад серця. Але без імплантів вони безсилі.

Аби допомогти, dobro.ua у партнерстві з благодійним фондом Серця майбутнього й усіма небайдужими відкрила збір коштів. Перерахувавши навіть 1 гривню, ви можете врятувати 600 дітей з вродженими вадами серця з усієї України.

Чому саме 1 гривня в день? Бо це саме та сума, яку ви можете не помітити у своїй кишені, але вона здатна змінити все. І завдяки вашій допомозі маленькі пацієнти отримають шанс на здорове дитинство.

– Встановлення оклюдера (серцевий імплант) – це інноваційний метод, який, на відміну від відкритої операції на серці, не потребує розрізання грудної клітини, аби проводити операційне втручання, а потім тривалої реабілітації. Дитині не зупиняють серце, виключена гіпоксія та втрата роботи частинок головного мозку. Це абсолютно безпечні й сучасні операції, які тривають всього декілька годин, а вже за два дні дитина повертається додому до звичного життя, – розповів провідний дитячий кардіохірург Богдан Черпак.

Для платформи dobro.ua проекти з порятунку дітей з вродженими вадами серця не нові. Разом з благодійниками, лідерами думок та зірками за всі роки врятовано майже півтисячі пацієнтів. Люди присвячували свої дні народження добрій справі та вели збір коштів на серцеві імпланти, влаштовували благодійні вечері та бігли марафони.

Телеведучий Павло Казарін більше чотирьох років відмовляється від будь-яких подарунків у свій День народження та пропонує друзям і прихильникам привітати його шляхом перерахування благодійного внеску на платформі dobro.ua. Зібрані кошти допомогли врятувати дев’ятьох дітей з вродженими вадами серця.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді теж вже не вперше рятує дітей з вродженими вадами серця, присвячуючи не тільки дні народження, а й влаштовуючи благодійні вечері. На її рахунку 52 врятовані дитини.

Окрім того, впливові та небайдужі українці заради порятунку дитячих сердець об’єднуються у великі благодійні проекти. Один з таких став флагманським та щорічним.







Важлива навіть гривня: 600 дітей з вродженими вадами серця лишилися без держдопомоги / 2 фотографии

HeartsCharityEvening – це благодійний проект, який поєднав людей, що 4 роки поспіль влаштовують благодійні заходи, щоб зібрати кошти на ендоваскулярні операції, а саме закуплення імплантів. За цей час зібрано 11 190 772 грн та врятовано 142 дитини з вродженими вадами серця.

Команда dobro.ua також вже двічі приєдналась до важливої місії і бігала свої “кілометри добра” на київський марафонах, аби придбати серцеві імпланти для двох маленьких дівчат – Марини та Дарини.

На платформі dobro.ua не тільки відомі українці, але і кожен з вас може створити власний збір до свого Дня народження та присвятити його добрим справам. Зробити це можна тут.

А допомогти українським сім’ям у придбанні серцевих імплантів для їхніх діточок можна тут, або просто написати пост з хештегом #гривнявдень та дати можливість ще більшій кількості людей дізнатись про нашу важливу місію.