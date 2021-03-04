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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

В Instagram чи Telegram: в Україні створять online-канали довіри для дітей

Офіс генпрокурора ініціюватиме створення online-каналів довіри в Instagram, Snapchat або Telegram для дітей, які стали жертвами злочинів або свідками правопорушень.

Соцмережі

Завдяки такій ініціативі неповнолітні зможуть повідомити про вчинення злочину проти них. Крім того, у них буде можливість надати аудіо- та фотофайли.

Діти отримають первинну правову, психологічну та медичну допомогу в разі нанесення їм тілесних ушкоджень.

За словами заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова, така модель ефективної допомоги постраждалим діє, зокрема, в Естонії.

– До таких web-правоохоронців є довіра. Ми теж хочемо максимально осучаснити процеси. Діти чимало часу проводять в online і є більш прогресивними за дорослих, тому ми хочемо надати їм можливість говорити з нами у зручному для них форматі, – говорить він.

На переконання Гюндуза Мамедова, неповнолітній жертві або свідку на початковому етапі простіше написати чи направити голосове повідомлення про подію, ніж розказати вживу, а часто ще й безпечніше, якщо кривдник дитини знаходиться поруч.

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У генпрокуратурі вважають, що online-канали повернуть довіру до національної системи правосуддя. Також там розраховують, що таке нововведення підвищить рівень розкриття злочинів проти дітей та матиме превентивний ефект.

Кількість правопорушень проти дітей у 2020 році зросло майже на 20% у порівнянні з 2019 роком. Понад 5,2 тис. дітей постраждали від злочинів.

Від насильницьких дій сексуального характеру, зокрема зґвалтування, у 2020 році постраждало на 37% дітей більше ніж у 2019 році.

Заклики до самогубства в TikTok

Наприкінці лютого в соціальній мережі TikTok почали виявляти заклики до самогубства серед підлітків.

Невідомі люди закликали молодиків накласти на себе руки 3 березня, що зробило б це днем масових самогубств. Як реагувати на заклики до самогубства в TikTok та що робити батькам, аби вберегти своїх дітей від негативного впливу в соцмережі, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Dreamstime

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