Объявлены лауреаты Шевченковской премии 2021 (СПИСОК)

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил нынешних лауреатов.
Лауреаты Шевченковской премии 2021
- В номинации Публицистика, журналистика — лауреат Станислав Асеев с работой В изоляции.
- В номинации Киноискусство — лауреат Валентин Васянович с фильмом Атлантида.
- В номинации Визуальные искусства — Борис Михайлов с проектом Испытания смертью.
- В номинации Литература — Оксана Луцишина с романом Иван и Феба.
- В номинации Музыкальное искусство — Александра Андрусик (директор агентства), Евгений Шимальський (соучредитель агентства), Екатерина Сула (исполнительный продюсер), музыкальное агентство УХО — цикл Архитектура голоса.
- В номинации Театральное искусство — Александр Бегма (композитор), представление Verba по мотивам драмы-феерии Леси Украинки Лісова пісня Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
Церемония объявления лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко 2021 года состоится примерно 22 мая, в день перезахоронения Тараса Шевченко, у могилы Кобзаря.
Достижения Тараса Шевченко
Тарас Шевченко стал символом свободы, выносливости и справедливости для украинцев.
Факты ICTV собрали достижения Кобзаря, за которые его считают символом Украины.
В том числе, невозможно переоценить его роль в развитии литературы, культуры, искусства и формировании самоопределение украинского народа.
Больше о достижениях Тараса Шевченко читайте в материале.
Источник: Ukraine Crisis Media Center
Фото: НСПУ