Объявлены лауреаты Шевченковской премии 2021 (СПИСОК)

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил нынешних лауреатов.

Лауреаты Шевченковской премии 2021

В номинации Публицистика, журналистика — лауреат Станислав Асеев с работой В изоляции.

В номинации Киноискусство — лауреат Валентин Васянович с фильмом Атлантида.

В номинации Визуальные искусства — Борис Михайлов с проектом Испытания смертью.

В номинации Литература — Оксана Луцишина с романом Иван и Феба.

В номинации Музыкальное искусство — Александра Андрусик (директор агентства), Евгений Шимальський (соучредитель агентства), Екатерина Сула (исполнительный продюсер), музыкальное агентство УХО — цикл Архитектура голоса.

В номинации Театральное искусство — Александр Бегма (композитор), представление Verba по мотивам драмы-феерии Леси Украинки Лісова пісня Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Церемония объявления лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко 2021 года состоится примерно 22 мая, в день перезахоронения Тараса Шевченко, у могилы Кобзаря.

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Достижения Тараса Шевченко

Тарас Шевченко стал символом свободы, выносливости и справедливости для украинцев.

Факты ICTV собрали достижения Кобзаря, за которые его считают символом Украины.

В том числе, невозможно переоценить его роль в развитии литературы, культуры, искусства и формировании самоопределение украинского народа.

Больше о достижениях Тараса Шевченко читайте в материале.

Источник: Ukraine Crisis Media Center

Фото: НСПУ