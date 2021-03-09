Оголошено лауреатів Шевченківської премії 2021 (СПИСОК)

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив цьогорічних лауреатів.

Лауреати Шевченківської премії 2021

У номінації Публіцистика, журналістика – лауреат Станіслав Асєєв з роботою В ізоляції.

У номінації Кіномистецтво – лауреат Валентин Васянович із фільмом Атлантида.

У номінації Візуальні мистецтва – Борис Михайлов із проектом Випробування смертю.

У номінації Література – Оксана Луцишина з романом Іван і Феба.

У номінації Музичне мистецтво — Олександра Андрусик (директорка агенції), Євген Шимальський (співзасновник агенції), Катерина Сула (виконавча продюсерка), музичне агентство УХО – цикл Архітектура голосу.

У номінації Театральне мистецтво – Олександр Бегма (композитор), вистава Verba за мотивами драми-феєрії Лесі Українки Лісова пісня Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Церемонія оголошення лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка 2021 року відбудеться приблизно 22 травня, у день перепоховання Тараса Шевченка, біля могили Кобзаря.

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Досягнення Тараса Шевченка

Тарас Шевченко став символом свободи, витривалості та справедливості для українців.

Факти ICTV зібрали досягнення Кобзаря, за які його вважають символом України.

Зокрема, неможливо переоцінити його роль у розвитку літератури, культури, мистецтва та формуванні самовизначення українського народу.

Більше про досягнення Тараса Шевченка читайте у матеріалі.

Джерело: Ukraine Crisis Media Center

Фото: НСПУ